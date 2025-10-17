Criminosos invadem ônibus e tentam matar jovem em Rio Branco; vítima foi baleada

José Welison Dantas Andrini, de 19 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na tarde desta sexta-feira (17), no bairro Carandá, em Rio Branco. O jovem foi alvejado com um tiro e agredido com panada de terçado após ser reconhecido por criminosos ligados a uma facção rival.

Segundo informações apuradas, José Welison estava dentro de um ônibus coletivo quando os suspeitos interceptaram o veículo e invadiram o interior. Em seguida, eles arrastaram a vítima para fora, efetuaram um disparo e desferiram os golpes de terçado. Após a ação criminosa, os autores fugiram do local.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e prestou os primeiros socorros. O jovem foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada consciente e em estado de saúde estável.

A Polícia Militar não foi acionada no momento do crime. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).