“Cumprindo determinação do governador Gladson”, diz Sula ao se encontrar com ministros em Brasília

A presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), Sula Ximenes, compartilhou nas redes sociais registros de reuniões importantes realizadas durante sua visita a Brasília nesta semana. A agenda teve como foco o fortalecimento das parcerias institucionais e a busca por recursos federais para obras de infraestrutura no estado.

Em publicação, Sula destacou os encontros com os ministros Waldez Góes, da Integração e Desenvolvimento Regional, e Jader Barbalho Filho, das Cidades. Segundo ela, as conversas reforçaram o compromisso do governo federal em apoiar as ações que estão transformando o Acre.

“Cumprindo a determinação do governador Gladson Cameli, seguimos firmes na busca por recursos essenciais para avançar nas entregas que melhoram a vida da nossa gente”, escreveu a presidente do Deracre.

A visita da presidente do Deracre à capital federal reforça o diálogo entre o Acre e o governo federal, especialmente em pautas ligadas à infraestrutura e desenvolvimento regional. A expectativa é que os encontros resultem em novos investimentos e parcerias capazes de acelerar obras importantes e ampliar as melhorias nas rodovias e nas cidades acreanas.