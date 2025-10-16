Da make popular às marcas famosas: Gata Make une variedade e preço justo nas lojas premium

A Gata Make se tornou uma das marcas mais conhecidas entre os apaixonados por maquiagem em Rio Branco. Com o lema “a beleza é pra todas”, a loja conquistou o público por unir variedade, qualidade e preço justo — tanto nas unidades de preço fixo quanto nas lojas premium.

Um dos diferenciais das unidades premium é a diversidade de produtos, nelas, o cliente encontra desde makes populares, com preços acessíveis a partir de R$ 5, até marcas renomadas, como Ruby Kisses, Nina Secrets e Ciclo. Essa é uma curiosidade que nem todo mundo sabe: as lojas premium não são exclusivas das marcas famosas, mas um espaço onde é possível escolher desde a make do dia a dia até aquele item mais sofisticado, e o melhor, com preços ainda sim, acessíveis.

Segundo a proprietária Brunna Sampaio, esse equilíbrio entre variedade e preço é resultado de uma estratégia constante da Gata Make: negociar direto com os melhores fornecedores para garantir o menor valor possível ao consumidor final.

“A gente paga o mesmo preço que qualquer lojista e os mesmos impostos, mas abre mão de parte do lucro para repassar um valor justo ao cliente. Nosso foco é oferecer sempre o melhor custo-benefício”, destaca Brunna.

Com sete unidades localizadas por Rio Branco, sendo três de preço fixo e quatro premium, a Gata Make está presente em pontos estratégicos da cidade, como Centro, Bosque, Estação Experimental, Vila Acre e Sobral.

Além das maquiagens, as lojas também oferecem produtos para profissionais da beleza, incluindo itens para designers de sobrancelhas e extensionistas de cílios.

Na Gata Make, o glamour das marcas famosas e o preço acessível das makes populares se encontram no mesmo lugar, se consolidando como a melhor opção para quem ama se cuidar e valoriza pagar um preço justo.