Defesa Civil ativa plano de contingência para evitar colapso no abastecimento de água em Rio Branco

O coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, tenente-coronel Cláudio Falcão, destacou a atuação integrada do órgão com o Serviço de Água e Esgoto (Saerb) diante das dificuldades enfrentadas no tratamento e na captação de água na capital. Segundo ele, a situação exigiu a ativação do plano de contingência, voltado especialmente para assegurar o funcionamento de serviços essenciais e atender famílias em condições mais vulneráveis.

Falcão explicou que a turbidez elevada da água, que chegou a índices de dois mil, tem dificultado o processo de tratamento, tornando o abastecimento irregular em alguns bairros. Para minimizar os impactos, a Defesa Civil vem atuando em parceria com o Saerb na execução de um plano de trabalho que viabilize a alocação de recursos federais para recuperação da Estação de Tratamento de Água 2 (ETA 2), enquanto aguarda ações do governo do Estado para a ETA 1.

“O plano de contingência é voltado para emergências. Ele prioriza hospitais, postos de saúde e órgãos públicos que precisam se manter ativos, porque a falta d’água afeta diretamente o funcionamento de serviços essenciais”, afirmou o tenente-coronel. Ele acrescentou que o plano também contempla residências onde vivem pessoas com comorbidades, que necessitam de atenção especial.

De acordo com Falcão, a principal missão da Defesa Civil neste momento é garantir que a população sofra o mínimo possível com a falta d’água. “Nosso objetivo é minimizar os danos. Resolver o problema do abastecimento passa pela melhoria do tratamento e pela ampliação da captação, o que já está sendo feito. O plano de contingência vem justamente para não deixar os serviços essenciais pararem e para atender, dentro do possível, as necessidades mais urgentes da população”, concluiu.