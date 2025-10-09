09/10/2025
Nikolas Ferreira é acusado de favorecer governo Lula após votar contra retirada de MP 1303

Deputado federal justifica equívoco por cuidar da filha recém-nascida; proposta foi retirada de pauta

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) se tornou alvo de críticas nas redes sociais após votar equivocadamente durante a análise da Medida Provisória 1303/2025, que trata de regras de tributação sobre investimentos e alternativas ao aumento do IOF. O parlamentar votou contra a retirada de pauta da proposta, contrariando aliados de direita que defendiam a suspensão da MP.

O episódio gerou acusações de que Nikolas teria agido em favor do governo Lula. Entre os críticos, o secretário-geral do partido Missão/PR, William Rocha, chegou a xingar o deputado e publicamente acusá-lo de ser um “agente do governo Lula” com o objetivo de implementar mais impostos sobre a população.

nikolas-ironiza-cantor-junior-lima-apos-grito-de-“anistia-e-o-caralho”

Deputado federal justifica equívoco por cuidar da filha recém-nascida; proposta foi retirada de pauta/Foto: Reprodução

O deputado, por sua vez, admitiu o erro nas redes sociais e explicou que a confusão ocorreu enquanto cuidava de sua filha recém-nascida. “Fiz campanha contra a MP 1303 o dia todo e, cuidando da minha filha recém-nascida, me confundi e votei errado kkkk acontece. Mas, graças a Deus, foi retirada de pauta. Chega de impostos! Vence o Brasil!”, declarou Nikolas.

No fim, a proposta acabou sendo retirada de pauta, conforme defendia a oposição, encerrando o episódio sem impactos na tramitação da MP.

