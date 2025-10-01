01/10/2025
Deputados aprovam prestações de contas de Tião Viana e de Gladson; apenas um deputado foi contra

As matérias receberam 15 votos favoráveis e apenas um contrário

A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) aprovou nesta terça-feira (1) as prestações de contas referentes aos governos de Tião Viana (PT), exercício de 2018, e de Gladson Cameli (PP), exercício de 2020.

As matérias receberam 15 votos favoráveis e apenas um contrário, do deputado Emerson Jarude (Novo).

Tião Viana (PT) em transição de governo para Gladson Cameli (Progressistas). Foto: Gleilson Miranda/Secom

Jarude justificou sua posição afirmando que os parlamentares não tiveram tempo hábil para analisar os relatórios antes da votação. Segundo ele, os documentos são extensos e exigem exame detalhado.

“Foi anunciado no grupo hoje que aconteceria essa votação. Estranhamente, não foi divulgado para nenhum deputado o relatório dessas prestações de contas. Só uma delas tinha 13 mil páginas. Prestação de contas é algo muito sério que precisa ser analisado minuciosamente e isso, infelizmente, não foi disponibilizado por esta Casa. Então, voto contra as duas prestações de contas”, declarou ao site Notícias da Hora.

O parlamentar acrescentou ainda que espera mais transparência e organização nos próximos processos.

“Espero que, nas próximas, a Assembleia tenha a responsabilidade de entregar com tempo hábil para os deputados fazerem as suas análises”, reforçou.

Com a aprovação, tanto as contas do último ano de gestão de Tião Viana quanto as de 2020, primeiro ano de pandemia sob a gestão de Gladson Cameli, foram homologadas pela Casa Legislativa.

