Deputados aprovam prestações de contas de Tião Viana e de Gladson; apenas um deputado foi contra

A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) aprovou nesta terça-feira (1) as prestações de contas referentes aos governos de Tião Viana (PT), exercício de 2018, e de Gladson Cameli (PP), exercício de 2020.

As matérias receberam 15 votos favoráveis e apenas um contrário, do deputado Emerson Jarude (Novo).

Jarude justificou sua posição afirmando que os parlamentares não tiveram tempo hábil para analisar os relatórios antes da votação. Segundo ele, os documentos são extensos e exigem exame detalhado.

“Foi anunciado no grupo hoje que aconteceria essa votação. Estranhamente, não foi divulgado para nenhum deputado o relatório dessas prestações de contas. Só uma delas tinha 13 mil páginas. Prestação de contas é algo muito sério que precisa ser analisado minuciosamente e isso, infelizmente, não foi disponibilizado por esta Casa. Então, voto contra as duas prestações de contas”, declarou ao site Notícias da Hora.

O parlamentar acrescentou ainda que espera mais transparência e organização nos próximos processos.

“Espero que, nas próximas, a Assembleia tenha a responsabilidade de entregar com tempo hábil para os deputados fazerem as suas análises”, reforçou.

Com a aprovação, tanto as contas do último ano de gestão de Tião Viana quanto as de 2020, primeiro ano de pandemia sob a gestão de Gladson Cameli, foram homologadas pela Casa Legislativa.