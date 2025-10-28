28/10/2025
Dia de Finados: Diocese de Rio Branco divulga horários de missas e celebrações; saiba mais

Fiéis poderão participar de celebrações na Catedral e em cemitérios da cidade para homenagear os entes queridos

Neste domingo (2), o Dia de Finados será celebrado em Rio Branco com missas e momentos de oração organizados pela Diocese da cidade. A programação permite que a população participe de celebrações na Catedral Nossa Senhora de Nazaré e no Cemitério São João Batista, renovando a fé na vida eterna.

Fiéis poderão participam de missas e homenagens no Dia de Finados, renovando a fé e a memória dos entes queridos/Foto: Reprodução/Ilustrativa

Segundo a Diocese, os horários das celebrações serão:

  • Catedral Nossa Senhora de Nazaré: 6h e 19h

  • Cemitério São João Batista: 8h e 15h

A Diocese reforça que a data é um momento de oração, reflexão e memória dos entes queridos. “Que a saudade se transforme em oração e a memória em esperança”, destacou, lembrando a promessa de Cristo: “Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá” (João 11,25).

Os fiéis são convidados a participar das celebrações, vivendo um momento de fé e homenagem, reafirmando que a memória daqueles que partiram pode ser celebrada com esperança e espiritualidade.

