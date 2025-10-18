Dino retorna ao palco do Mr. Olympia Brasil após conquistar título mundial em Las Vegas

O fisiculturista acreano Ramon Dino voltou neste sábado (18) ao palco do Mr. Olympia Brasil Expo, em São Paulo (SP), uma semana após conquistar o título mundial na categoria Classic Physique do Mr. Olympia 2024, em Las Vegas (EUA). O evento, realizado no Distrito do Anhembi, é considerado o maior da modalidade na América Latina e reuniu milhares de fãs que lotaram os corredores e a arena principal para acompanhar a apresentação do campeão.

O retorno marcou o reencontro de Ramon com o local onde iniciou sua trajetória internacional em 2018, ao conquistar o pro card que o inseriu no circuito profissional. Em meio aos gritos de “Ramon, Ramon” e “o campeão voltou”, o atleta fez uma apresentação especial (guest posing) e celebrou o apoio do público brasileiro.

“A importância desse campeonato para mim é que acreditaram no meu sonho. Conquistamos a vaga no ano passado, fomos ao Mr. Olympia, fizemos o título de top 1 e o Brasil é mais que merecedor; por isso faço questão de estar aqui”, afirmou Ramon Dino.

Organizado pela Savaget Group em parceria com a Musclecontest, o Mr. Olympia Brasil Expo reuniu mais de 800 atletas e distribuiu 24 pro cards válidos para o circuito da IFBB Pro League. A CEO da Savaget Group, Ana Paula Leal Graziano, destacou o impacto da presença do campeão mundial no evento.

“A forma como o campeão mundial elogia o nosso evento tem peso especial. O Ramon Dino traz o ‘espírito do Olympia’ para o Brasil e, hoje, é um ídolo nacional”, afirmou.

O CEO da Musclecontest, Tamer El Guindy, ressaltou que o resultado obtido em Las Vegas fortalece a presença brasileira no cenário internacional. “Não foi só o Ramon que ganhou: o Brasil ganhou. O país é visto como potência que, depois dos Estados Unidos, impacta o fisiculturismo internacional”, declarou.

O evento em São Paulo contou ainda com participações de Eduarda Bezerra, campeã na categoria Wellness, e Natália Coelho, vencedora na Women’s Physique, que também conquistaram títulos no Mr. Olympia 2024.

Ramon, emocionado com a recepção do público, disse que o momento representa mais um marco em sua trajetória. “Não esperava tanta gente me assistindo e torcendo por mim; é uma sensação de felicidade e dever cumprido”, afirmou o campeão acreano.