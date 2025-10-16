Vou me sentir muito honrado”, diz Ramon Dino sobre possível estátua no Acre

Campeão mundial de fisiculturismo, Ramon Dino afirmou que se sente honrado com a possibilidade de receber uma estátua em sua homenagem no Acre, seu estado natal. O projeto foi prometido pelo árbitro oficial do Mr. Olympia, Terrick El Guindy, cerca de sete meses antes da competição, durante uma transmissão ao vivo. “Se o Ramon vencer o Mr. Olympia, ele vai ter uma estátua no Acre e todos nós estaremos lá para comemorar. Sou um homem de palavra e já conversei com pessoas do governo”, declarou El Guindy na ocasião.

Ramon conquistou o título na categoria Classic Physique, tornando-se o primeiro acreano a vencer o principal torneio de fisiculturismo do mundo. Ao comentar sobre a homenagem, ele destacou a emoção de retornar ao estado com o troféu. “Seja o que Deus quiser. Se acontecer, vou me sentir muito honrado. É muita loucura pensar isso, de onde eu saí. Infelizmente, no início, não tive alguns apoios, mas hoje sei que vou ser abraçado de verdade. Estão todos muito felizes e ansiosos para me ver, e eu ansioso para rever minha família e amigos. O trabalho foi feito, e que essa estátua venha”, afirmou o atleta.

O fisiculturista também comentou sobre os próximos objetivos da carreira e o impacto de sua conquista para o esporte no país. “Meu objetivo é manter o título por, pelo menos, uns cinco anos. Mais pra frente quero subir de categoria, mas ainda temos muito a fazer na Classic. No início, poucas pessoas apoiavam, mas com o nosso trabalho o público foi crescendo, as academias se multiplicaram, e o fisiculturismo ganhou visibilidade. Isso mostra o quanto o nosso trabalho pode inspirar e motivar pessoas”, declarou.

O técnico de Ramon, Fabrício Pacholok, ressaltou a importância simbólica da trajetória do acreano. “Treinar o Ramon é como estar à frente da seleção brasileira. Ele furou a bolha. É um menino que saiu do Acre, se preparava com as condições que tinha e ganhou o mundo. A história dele mostra resiliência e dedicação, e agora temos a responsabilidade de representar o esporte e o Brasil no mais alto nível”, afirmou. A entrevista foi dada ao portal Uol