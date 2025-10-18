Disparo acidental: criança de 11 anos atinge colega de 9 anos no rosto com arma do pai

Um incidente envolvendo crianças deixou a cidade de Jundiaí, interior de São Paulo, em alerta na noite de segunda-feira (13). Um garoto de 11 anos encontrou uma arma do pai, licenciado como CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador), e disparou contra um amigo de 9 anos, que foi atingido no rosto, abaixo do olho esquerdo. Felizmente, a vítima está fora de perigo.

Segundo o registro da ocorrência, o disparo ocorreu dentro da residência, onde a pistola de calibre 9mm estava guardada no quarto. O pai do menino que atirou relatou que estava trabalhando na frente da casa quando ouviu o barulho do tiro. Ao entrar, encontrou a criança ferida e sangrando, enquanto o filho de 11 anos estava em estado de choque e deixou a arma caída em um canto do quarto.

O menino ferido foi levado inicialmente à Santa Casa de Louveira, acompanhado dos pais, e posteriormente transferido para o Hospital São Vicente, em Jundiaí. Segundo informações da polícia, ele passa bem e não corre risco de vida.

O pai do atirador explicou que a pistola estava guardada dentro de um coldre, enrolada em uma camisa, dentro do guarda-roupa, e que o filho desconhecia a existência da arma. A mãe da criança baleada declarou que não pretende registrar queixa contra o pai do garoto.

A Secretaria da Segurança Pública confirmou que a arma era de propriedade legal do pai, que possui licença CAC, e que está registrada corretamente. O caso segue sendo investigado para esclarecer as circunstâncias do disparo.