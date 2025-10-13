13/10/2025
Do Acre ao Peru de carro: influenciadora cria série com dicas para quem for se aventurar no país vizinho

Influenciadora combina paisagens de tirar o fôlego, informações práticas e experiências culturais do Acre a Machu Picchu

A influenciadora digital Maxine Silva está cativando seus milhares de seguidores no Instagram com uma série de conteúdo inédita e altamente informativa sobre sua recente viagem de carro ao Peru, acompanhada de seu parceiro, Luan Pacífico.

A série, que já conta com quatro episódios disponíveis na plataforma, vai muito além das belas paisagens, oferecendo um verdadeiro “guia de estrada” para quem sonha em desbravar o país vizinho, partindo de Rio Branco, Acre. A influenciadora tem documentado o caminho passo a passo, começando pela primeira perna da viagem que liga Rio Branco a Puerto Maldonado, e seguindo, em seguida, para Cusco, o coração histórico do antigo Império Inca.

Influenciadora combina paisagens de tirar o fôlego, informações práticas e experiências culturais do Acre a Machu Picchu/Foto: Redes Sociais

Maxine preza pela transparência sobre os custos, compartilhando com os seguidores os preços atualizados de combustível no Peru, uma informação essencial e prática para qualquer viajante que decida fazer a rota de carro.

Além disso, a influenciadora oferece um verdadeiro “raio-X” da burocracia e taxas envolvidas em uma viagem internacional. Ela desmistifica as transações alfandegárias e as taxas obrigatórias na fronteira, fornecendo dados cruciais para que outros viajantes possam se preparar financeiramente e evitar surpresas.

Maxine Silva transforma viagem ao Peru em guia completo para viajantes de carro/Foto: Reprodução

A aventura não se limita à estrada, e o paladar também é contemplado na série com dicas gastronômicas. O casal destaca os restaurantes e a rica culinária local que têm experimentado pelo caminho, enriquecendo a experiência cultural dos seguidores.

Por fim, a série é um deleite visual com as paisagens de tirar o fôlego. Maxine e Luan dividem com o público as imagens incríveis da Amazônia peruana e da Cordilheira dos Andes, culminando na chegada ao destino final e lendário: a cidadela histórica de Machu Picchu.

Série já conta com 4 episódios e pode ser acompanhada pelo Instagram/Foto: Redes Sociais

Para quem quer acompanhar a aventura em tempo real e conferir de perto todas as fotos, vídeos e dicas práticas de Maxine Silva e Luan Pacífico, basta acessar o perfil da influenciadora no Instagram. A série se consagra como um material indispensável para a comunidade de viajantes que busca explorar a Rota Interoceânica.

Confira:

