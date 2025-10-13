EA FC 26: confira 30 jogadores bons e baratos para contratar no Modo Carreira

O EA Sports FC 26, nova edição do simulador de futebol da Electronic Arts, trouxe novamente o desafio de montar elencos competitivos no Modo Carreira, mas sem estourar as finanças do clube. A boa notícia é que o jogo esconde ótimas opções de jogadores talentosos e acessíveis, com valor de mercado inferior a 10 milhões de euros.

Os atletas listados se destacam por apresentarem bons atributos e potencial para se tornarem titulares, apesar do custo reduzido — geralmente em função da idade, tempo de contrato ou liga em que atuam. A seleção a seguir inclui nomes com overall mínimo de 74, idade máxima de 34 anos e preços dentro do orçamento dos times médios no game.

1. Goleiros

Édouard Mendy, do Al Ahli, no EA FC 26 — Foto: Reprodução/Luccas Melo

A função de goleiro talvez seja a posição em que mais se encontra ótimos jogadores por um preço relativamente baixo. Por serem atletas com uma longevidade maior de carreira e que, dentro do game, são mais desvalorizados que os atacantes, por exemplo, as opções se tornam muito maiores para quem não quer gastar tanto por um novo camisa 1. O grande destaque deste top-5 é Édouard Mendy, ex-goleiro do Chelsea e eleito o melhor do mundo em 2021.

Goleiros bons e baratos no Modo Carreira do EA FC 26 Nome Equipe Idade Overall Valor de mercado (em milhões de €) Nick Pope Newcastle 33 81 8.5 Édouard Mendy Al Ahli 33 80 7.0 Finn Dahmen Augsburg 27 77 9.5 Altay Bayındır Manchester United 27 75 5.0 Jonas Omlin Borussia Mönchengladbach 31 75 3.0

2. Laterais

Andoni Gorosabel, do Athletic, no EA FC 26 — Foto: Reprodução/Luccas Melo

Para as laterais é importante se atentar a alguns atributos dos jogadores antes de contratá-los: os números de Defesa, Ritmo e Físico serão importantes para um bom desempenho do novo reforço. Atletas com uma idade mais avançada tendem a serem mais lentos e cansarem mais rapidamente, o que pode prejudicar o sistema defensivo como um todo e um gasto em substituições, por exemplo. Apesar disso, existem bons nomes na lista como, por exemplo, Gorosabel, do Athletic, e Jayden Oosterwolde, do Fenerbahçe.

Laterais bons e baratos no Modo Carreira do EA FC 26 Nome Equipe Idade Overall Valor de mercado (em milhões de €) Jayden Oosterwolde Fenerbahçe 24 76 10.0 Trai Hume Sunderland 23 75 7.5 Kai Wagner Leicester 28 75 5.0 Milan van Ewijk Coventry 24 75 8.0 Gorosabel Athletic Club 28 77 9.5

3. Zagueiros

Tyrone Mings, do Aston Villa, no EA FC 26 — Foto: Reprodução/Luccas Melo

Pensando no miolo da zaga, é possível encontrar ótimos talentos com custo abaixo dos 10 milhões de euros, desde nomes com carreiras estabelecidas até jovens de um potencial mais alto. Essa é uma das posições que demandam mais atletas no elenco, devido ao número de titulares (que varia de 2 a 4 jogadores) e a possibilidade maior de suspensões, por exemplo. Aqui, destacamos Tyrone Mings, do Aston Villa, e Zeno Van Den Bosch, do Royal Antwerp.

Zagueiros bons e baratos no Modo Carreira do EA FC 26 Nome Equipe Idade Overall Valor de mercado (em milhões de €) Tyrone Mings Aston Villa 32 78 9.0 Matheus Reis Sporting 30 77 8.5 Tsuyoshi Watanabe Feyenoord 28 75 4.8 Daniele Rugani Juventus 30 75 4.6 Zeno Van Den Bosch Royal Antwerp 21 74 9.0

4. Meio-campistas

Donny Van de Beek, do Girona, no EA FC 26 — Foto: Reprodução/Luccas Melo

Entre os meias, é possível encontrar atletas dos mais variados níveis, valores, potenciais e estilos de jogo dentro do EA FC 26. Esse é o setor do campo de maior importância na construção de uma equipe e que também abriga uma maior quantidade de ‘talentos esquecidos’. É o caso, por exemplo, de Joe Willock, revelado pelo Arsenal e atualmente no Newcastle, ou de Donny van de Beek, ex-Manchester United.

Meias bons e baratos no Modo Carreira do EA FC 26 Nome Equipe Idade Overall Valor de mercado (em milhões de €) Marcel Ruiz Livre 24 77 0 James Ward-Prowse West Ham 30 77 10.0 Joe Willock Newcastle 25 76 9.5 Amadou Haidara RB Leipzig 27 76 8.5 Donny van de Beek Girona 28 76 7.5

5. Pontas

Gabriel Pec, do LA Galaxy, no EA FC 26 — Foto: Reprodução/Luccas Melo

Os jogadores de ataque possuem, em geral, um valor de mercado mais inflacionado em relação as outras posições do campo, já que são responsáveis pela maioria dos gols da equipe. O lado do campo, por exemplo, é onde surgem os atletas de maior potencial no futebol e onde estão concentrados os favoritos ao prêmio de melhor do mundo em cada temporada. Porém, existem exceções a essa regra, com vários nomes talentosos e nem tão caros assim dentro do EA FC 26, como os casos de Gustav Isaksen, da Lazio, e Gabriel Silva, revelado pelo Palmeiras e atualmente no Santa Clara.

Pontas bons e baratos no Modo Carreira do EA FC 26 Nome Equipe Idade Overall Valor de mercado (em milhões de €) Alexis Vega Livre 27 78 0 Gustav Isaksen Lazio 24 76 10.0 Gabriel Silva Santa Clara 23 74 9.5 Gabriel Pec LA Galaxy 24 74 6.5 Mika Godts Ajax 20 74 9.5

6. Atacantes

Rodrigo Muniz, do Fulham, no EA FC 26 — Foto: Reprodução/Luccas Melo

Contratar um grande artilheiro nem sempre necessita do mais alto investimento dentro do modo carreira do EA FC 26. Entre os centroavantes, existem várias opções de atletas com bons atributos e um custo relativamente baixo no game devido a idade mais avançada ou momento da carreira. A melhor opção aqui é, sem dúvidas, Memphis Depay, que na vida real defende o Corinthians, mas aparece sem clube dentro do FC 26. Nomes mais jovens como Rodrigo Muniz, do Fulham, e Orri Óskarsson, da Real Sociedad, também são interessantes.

Atacantes bons e baratos no Modo Carreira do EA FC 26 Nome Equipe Idade Overall Valor de mercado (em milhões de €) Memphis Depay Livre 31 81 0 Rodrigo Muniz Fulham 24 75 9.0 Orri Óskarsson Real Sociedad 20 74 9.5 Krzysztof Piątek Livre 30 78 0 Luka Jovic AEK Athens 27 76 8.0

Essas opções representam uma ótima oportunidade para equilibrar o elenco e economizar no Modo Carreira, mantendo desempenho competitivo. O EA FC 26 está disponível para PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Switch 2 e PC.

Fonte: TechTudo / SoFIFA

✍️ Redigido por ContilNet