EA FC 26: confira 30 jogadores bons e baratos para contratar no Modo Carreira

O EA Sports FC 26, nova edição do simulador de futebol da Electronic Arts, trouxe novamente o desafio de montar elencos competitivos no Modo Carreira, mas sem estourar as finanças do clube. A boa notícia é que o jogo esconde ótimas opções de jogadores talentosos e acessíveis, com valor de mercado inferior a 10 milhões de euros.
Os atletas listados se destacam por apresentarem bons atributos e potencial para se tornarem titulares, apesar do custo reduzido — geralmente em função da idade, tempo de contrato ou liga em que atuam. A seleção a seguir inclui nomes com overall mínimo de 74, idade máxima de 34 anos e preços dentro do orçamento dos times médios no game.
1. Goleiros
A função de goleiro talvez seja a posição em que mais se encontra ótimos jogadores por um preço relativamente baixo. Por serem atletas com uma longevidade maior de carreira e que, dentro do game, são mais desvalorizados que os atacantes, por exemplo, as opções se tornam muito maiores para quem não quer gastar tanto por um novo camisa 1. O grande destaque deste top-5 é Édouard Mendy, ex-goleiro do Chelsea e eleito o melhor do mundo em 2021.
Goleiros bons e baratos no Modo Carreira do EA FC 26
|Nome
|Equipe
|Idade
|Overall
|Valor de mercado (em milhões de €)
|Nick Pope
|Newcastle
|33
|81
|8.5
|Édouard Mendy
|Al Ahli
|33
|80
|7.0
|Finn Dahmen
|Augsburg
|27
|77
|9.5
|Altay Bayındır
|Manchester United
|27
|75
|5.0
|Jonas Omlin
|Borussia Mönchengladbach
|31
|75
|3.0
2. Laterais
Para as laterais é importante se atentar a alguns atributos dos jogadores antes de contratá-los: os números de Defesa, Ritmo e Físico serão importantes para um bom desempenho do novo reforço. Atletas com uma idade mais avançada tendem a serem mais lentos e cansarem mais rapidamente, o que pode prejudicar o sistema defensivo como um todo e um gasto em substituições, por exemplo. Apesar disso, existem bons nomes na lista como, por exemplo, Gorosabel, do Athletic, e Jayden Oosterwolde, do Fenerbahçe.
Laterais bons e baratos no Modo Carreira do EA FC 26
|Nome
|Equipe
|Idade
|Overall
|Valor de mercado (em milhões de €)
|Jayden Oosterwolde
|Fenerbahçe
|24
|76
|10.0
|Trai Hume
|Sunderland
|23
|75
|7.5
|Kai Wagner
|Leicester
|28
|75
|5.0
|Milan van Ewijk
|Coventry
|24
|75
|8.0
|Gorosabel
|Athletic Club
|28
|77
|9.5
3. Zagueiros
Pensando no miolo da zaga, é possível encontrar ótimos talentos com custo abaixo dos 10 milhões de euros, desde nomes com carreiras estabelecidas até jovens de um potencial mais alto. Essa é uma das posições que demandam mais atletas no elenco, devido ao número de titulares (que varia de 2 a 4 jogadores) e a possibilidade maior de suspensões, por exemplo. Aqui, destacamos Tyrone Mings, do Aston Villa, e Zeno Van Den Bosch, do Royal Antwerp.
Zagueiros bons e baratos no Modo Carreira do EA FC 26
|Nome
|Equipe
|Idade
|Overall
|Valor de mercado (em milhões de €)
|Tyrone Mings
|Aston Villa
|32
|78
|9.0
|Matheus Reis
|Sporting
|30
|77
|8.5
|Tsuyoshi Watanabe
|Feyenoord
|28
|75
|4.8
|Daniele Rugani
|Juventus
|30
|75
|4.6
|Zeno Van Den Bosch
|Royal Antwerp
|21
|74
|9.0
4. Meio-campistas
Entre os meias, é possível encontrar atletas dos mais variados níveis, valores, potenciais e estilos de jogo dentro do EA FC 26. Esse é o setor do campo de maior importância na construção de uma equipe e que também abriga uma maior quantidade de ‘talentos esquecidos’. É o caso, por exemplo, de Joe Willock, revelado pelo Arsenal e atualmente no Newcastle, ou de Donny van de Beek, ex-Manchester United.
Meias bons e baratos no Modo Carreira do EA FC 26
|Nome
|Equipe
|Idade
|Overall
|Valor de mercado (em milhões de €)
|Marcel Ruiz
|Livre
|24
|77
|0
|James Ward-Prowse
|West Ham
|30
|77
|10.0
|Joe Willock
|Newcastle
|25
|76
|9.5
|Amadou Haidara
|RB Leipzig
|27
|76
|8.5
|Donny van de Beek
|Girona
|28
|76
|7.5
5. Pontas
Os jogadores de ataque possuem, em geral, um valor de mercado mais inflacionado em relação as outras posições do campo, já que são responsáveis pela maioria dos gols da equipe. O lado do campo, por exemplo, é onde surgem os atletas de maior potencial no futebol e onde estão concentrados os favoritos ao prêmio de melhor do mundo em cada temporada. Porém, existem exceções a essa regra, com vários nomes talentosos e nem tão caros assim dentro do EA FC 26, como os casos de Gustav Isaksen, da Lazio, e Gabriel Silva, revelado pelo Palmeiras e atualmente no Santa Clara.
Pontas bons e baratos no Modo Carreira do EA FC 26
|Nome
|Equipe
|Idade
|Overall
|Valor de mercado (em milhões de €)
|Alexis Vega
|Livre
|27
|78
|0
|Gustav Isaksen
|Lazio
|24
|76
|10.0
|Gabriel Silva
|Santa Clara
|23
|74
|9.5
|Gabriel Pec
|LA Galaxy
|24
|74
|6.5
|Mika Godts
|Ajax
|20
|74
|9.5
6. Atacantes
Contratar um grande artilheiro nem sempre necessita do mais alto investimento dentro do modo carreira do EA FC 26. Entre os centroavantes, existem várias opções de atletas com bons atributos e um custo relativamente baixo no game devido a idade mais avançada ou momento da carreira. A melhor opção aqui é, sem dúvidas, Memphis Depay, que na vida real defende o Corinthians, mas aparece sem clube dentro do FC 26. Nomes mais jovens como Rodrigo Muniz, do Fulham, e Orri Óskarsson, da Real Sociedad, também são interessantes.
Atacantes bons e baratos no Modo Carreira do EA FC 26
|Nome
|Equipe
|Idade
|Overall
|Valor de mercado (em milhões de €)
|Memphis Depay
|Livre
|31
|81
|0
|Rodrigo Muniz
|Fulham
|24
|75
|9.0
|Orri Óskarsson
|Real Sociedad
|20
|74
|9.5
|Krzysztof Piątek
|Livre
|30
|78
|0
|Luka Jovic
|AEK Athens
|27
|76
|8.0
Essas opções representam uma ótima oportunidade para equilibrar o elenco e economizar no Modo Carreira, mantendo desempenho competitivo. O EA FC 26 está disponível para PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Switch 2 e PC.
Fonte: TechTudo / SoFIFA
✍️ Redigido por ContilNet