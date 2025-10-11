Eleições no MPAC: quem tem o apoio de Danilo Lovisaro e quais os mais cotados para vencer?

Cinco membros do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) oficializaram candidatura ao cargo de procurador-geral de Justiça para o próximo biênio. O período de inscrições foi aberto no dia (6) e se encerrou nesta sexta-feira (10).

Estão na disputa, em ordem alfabética, Álvaro Luiz Araújo Pereira, Cosmo Lima de Souza, Glaucio Ney Shiroma Oshiro, Marcela Cristina Ozório e Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto. Nos bastidores, os nomes de Álvaro e Oswaldo, conhecido como Osvaldinho, são apontados como os mais fortes na disputa. Álvaro é o candidato apoiado pelo atual procurador-geral de Justiça, Danilo Lovisaro.

A votação está marcada para o dia 18 de novembro, das 8h às 17h, e ocorrerá de forma eletrônica. Cada integrante do MPAC poderá escolher até três nomes. Os três mais votados comporão a lista tríplice que será encaminhada ao governador do Estado, responsável por nomear o novo procurador-geral de Justiça.