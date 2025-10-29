Em apenas um mês, cidade do Acre registra quatro casos de estupro de vulnerável

Um levantamento divulgado nesta semana pela Conselho Tutelar revelou que apenas neste mês de outubro já foram registrados quatro casos de estupro de vulnerável em Sena Madureira, interior do Acre. Esse tipo de crime se aplica para quem mantém relação sexual ou ato libidinoso com menores de 14 anos de idade.

Na visão de Emerson Espíndola, conselheiro tutelar da cidade, a situação é preocupante e a comunidade precisa ajudar a combater essa prática fazendo denúncias.

“Pedimos também aos pais que conversem com seus filhos, repassem orientações e não se calem. É preciso denunciar para que as devidas providências sejam tomadas”, salientou.

Emerson explicou também que o estupro de vulnerável não se limita apenas a manter relação sexual com menores de 14 anos. “É válido lembrar que o ato de beijar na boca e outras ações também configura crime, mesmo com o consentimento das vítimas e de seus responsáveis. Então, fica o alerta nesse sentido”, completou.

Todos os casos que chegam ao conhecimento do Conselho Tutelar são encaminhados para as demais instituições. Na grande maioria das vezes, os autores estão sendo presos.