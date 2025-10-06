Em ligação, Lula e Trump conversam sobre ‘tarifaço’ dos EUA ao Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversam na manhã desta segunda-feira (6) sobre as tarifas aplicadas pelo governo norte-americano a produtos brasileiros.

De acordo com informações apuradas pela CNN, o telefonema entre os dois líderes estava previsto para as 10h e foi mantido em sigilo pelos governos do Brasil e dos Estados Unidos.

No último 23 de agosto, durante discurso na Assembleia Geral da ONU, Trump havia mencionado a possibilidade de um diálogo com Lula e destacou ter uma “excelente química” com o presidente brasileiro.

Em atualização.