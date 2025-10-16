Empresa promove ‘Dia do Cabelo Maluco’ e anima tutores e pets com penteados criativos

A Happy Dog’s Life Hotel e Creche Pet realizou o “Dia do Cabelo Maluco”, uma ação especial que reuniu tutores e animais em um clima de descontração e criatividade. O evento fez parte do calendário de atividades promovidas anualmente pelo espaço, que busca integrar lazer, bem-estar e interação entre pets e seus donos.

De acordo com Ana Lins, responsável pelo marketing da Happy Dog’s Life, a proposta é trazer leveza ao cotidiano dos animais e de seus tutores. “Essa ideia surgiu da vontade de trazer mais leveza e diversão pro nosso dia a dia com os pets. A gente sempre busca criar experiências diferentes, que envolvam de verdade os tutores, e o ‘Dia do Cabelo Maluco’ foi pensado justamente pra isso, pra brincar, rir e criar memórias afetivas”, explicou.

Ana destacou que a adesão ao evento superou as expectativas. “A recepção foi maravilhosa! Os tutores entraram na brincadeira com muita animação, capricharam nos penteados e curtiram junto com a gente. Ver todo mundo participando assim foi a melhor parte”, afirmou.

Segundo ela, a iniciativa integra uma série de eventos realizados ao longo do ano pela creche pet. “A gente está sempre fazendo, todo ano a gente faz todos os eventos que têm cabelo maluco, arraial, carnaval, halloween, dia dos professores, todas as datas comemorativas a gente faz todo ano”, reforçou.

Confira todas as fotos: