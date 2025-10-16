16/10/2025
Universo POP
Justiça bloqueia contas do milionário Chiquinho Scarpa e encontra apenas R$ 34
Gracyanne Barbosa vive romance com João Vicente de Castro, ator de “Vale Tudo”
Academia evangélica tem música gospel e oração para ajudar alunos a fugir das tentações
Vale Tudo termina nesta semana e traz revelação inédita sobre quem matou Odete
Virginia mostra filha com uniforme do Real Madrid antes de viagem em família à Espanha
Ana Castela e Zé Felipe exibem anéis luxuosos da Cartier avaliados em R$ 75 mil
Esposa de Buzeira culpa contador por prisão do influenciador
Barraco em jogo: mulher flagra marido com amante e sai do estádio com ela
Via Verde Shopping promoverá evento especial de adoção e vacinação em parceria com o Departamento de Zoonoses
Estreias da semana: ‘Telefone Preto 2’, nova temporada de ‘A Diplomata’ e mais lançamentos imperdíveis

Empresa promove ‘Dia do Cabelo Maluco’ e anima tutores e pets com penteados criativos

A iniciativa integra uma série de eventos realizados ao longo do ano pela creche pet

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A Happy Dog’s Life Hotel e Creche Pet realizou o “Dia do Cabelo Maluco”, uma ação especial que reuniu tutores e animais em um clima de descontração e criatividade. O evento fez parte do calendário de atividades promovidas anualmente pelo espaço, que busca integrar lazer, bem-estar e interação entre pets e seus donos.

O dia do cabelo maluco virou tendência até mesmo entre os pets/Foto: Cedida

De acordo com Ana Lins, responsável pelo marketing da Happy Dog’s Life, a proposta é trazer leveza ao cotidiano dos animais e de seus tutores. “Essa ideia surgiu da vontade de trazer mais leveza e diversão pro nosso dia a dia com os pets. A gente sempre busca criar experiências diferentes, que envolvam de verdade os tutores, e o ‘Dia do Cabelo Maluco’ foi pensado justamente pra isso, pra brincar, rir e criar memórias afetivas”, explicou.

Ana destacou que a adesão ao evento superou as expectativas. “A recepção foi maravilhosa! Os tutores entraram na brincadeira com muita animação, capricharam nos penteados e curtiram junto com a gente. Ver todo mundo participando assim foi a melhor parte”, afirmou.

Segundo ela, a iniciativa integra uma série de eventos realizados ao longo do ano pela creche pet. “A gente está sempre fazendo, todo ano a gente faz todos os eventos que têm cabelo maluco, arraial, carnaval, halloween, dia dos professores, todas as datas comemorativas a gente faz todo ano”, reforçou.

Confira todas as fotos:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost