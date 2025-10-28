Energisa abre chamada pública para projetos sustentáveis no Acre e outros estados; saiba mais

O Grupo Energisa abriu a chamada pública para o Programa de Eficiência Energética (PEE), regulado pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica). A iniciativa apoia projetos voltados ao uso consciente da energia elétrica, com foco em sustentabilidade, inovação e redução do desperdício.

Nesta terça-feira, dia 28, às 10h, empresas e organizações governamentais interessadas em concorrer na seleção de projetos para o Programa de Eficiência Energética (PEE) podem participar de uma live para conhecer os critérios da chamada pública aberta pelo grupo. A transmissão será feita pelo link: https://shre.ink/oLRk

Este ano, serão aportados cerca de R$ 27.627.496,05 em iniciativas das nove distribuidoras do Grupo Energisa, nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraíba, Paraná, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Acre e Rondônia. A chamada pública ficará com edital aberto até o dia 19 de dezembro.

Para o Acre, o valor destinado é de R$ 944 mil. Os recursos do PEE poderão ser direcionados para projetos em hospitais, instituições públicas, escolas, entre outros.

“A Chamada Pública é uma oportunidade essencial para estimular a implementação de soluções inovadoras voltadas à economia e ao uso inteligente da energia elétrica, além de ser uma oportunidade para as instituições locais receberem projetos de eficiência energética”, afirma a Analista de Eficiência Energética da Energisa Acre, Daya Campos.

No Acre, o Programa já beneficiou a UPA do Segundo Distrito, com a substituição de equipamentos de ar-condicionado e lâmpadas de LED; o Batalhão de Operações Especiais (BOPE) da Polícia Militar, com iluminação de LED, instalação de aparelhos de ar-condicionado e um sistema de geração fotovoltaico, entre outros projetos que proporcionam redução de custo energético e economia.

O Programa é realizado pela Energisa e segue as diretrizes definidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Para se inscrever, confira o edital no endereço: https://www.grupoenergisa.com.br/programa-de-eficiencia-energetica. Os resultados dos selecionados serão divulgados no dia 20 de março de 2026.