02/10/2025
Escola Militar abre processo seletivo para novos alunos de Ensino Fundamental e Médio

Inscrições devem ser realizadas entre 20 e 31 de outubro de 2025, exclusivamente online

O Colégio Militar Dom Pedro II (CMDPII), em Cruzeiro do Sul, abriu processo seletivo para ingresso de novos alunos no ano letivo de 2026. O edital nº 02/2025 foi divulgado nesta quinta-feira (2) pelo Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), em parceria com a Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE).

Ao todo, são 90 vagas para o 6º ano do Ensino Fundamental e 40 para a 1ª série do Ensino Médio, além da formação de cadastro de reserva para possíveis vagas remanescentes em outras séries.

As matrículas dos aprovados acontecerão de 5 a 9 de janeiro de 2026, na sede do colégio, localizada na BR-307, km 1, bairro Santa Terezinha/Foto: Reprodução

As inscrições ocorrerão exclusivamente pela internet, entre os dias 20 e 31 de outubro de 2025, no site oficial da instituição. A lista preliminar de inscritos será divulgada em 3 de novembro, e o sorteio público das vagas destinadas a Pessoas com Deficiência (PCD) está marcado para 17 de novembro. Os demais candidatos farão prova escrita em 30 de novembro, nas dependências do colégio. A avaliação contará com 10 questões de Língua Portuguesa, 10 de Matemática e uma redação, totalizando 30 pontos; a nota mínima para aprovação é 15 pontos.

Segundo a Lei Estadual nº 3.362/2017, até 50% das vagas são reservadas para filhos e dependentes de militares estaduais. Há ainda cotas para estudantes de baixa renda, moradores da região próxima à escola, pessoas com deficiência e ampla concorrência. Caso as vagas reservadas não sejam preenchidas, elas serão redistribuídas conforme a ordem de prioridade definida no edital.

FIQUE POR DENTRO: Colégio Militar abre processo seletivo para ingresso de novos alunos em 2026; veja como se inscrever

O CMDPII adota o modelo pedagógico bombeiro-militar, priorizando disciplina, civismo, ética e espírito coletivo. Os alunos devem seguir regras que incluem o uso correto do uniforme, participação em formaturas e desfiles cívicos, além de respeito a professores, colegas e ao patrimônio escolar.

As matrículas dos aprovados acontecerão de 5 a 9 de janeiro de 2026, na sede do colégio, localizada na BR-307, km 1, bairro Santa Terezinha. Os responsáveis deverão apresentar documentação completa, incluindo histórico escolar, certidão de nascimento, RG, CPF, carteira de vacinação atualizada e cartão do SUS.

VEJA EDITAL NA ÍNTEGRA

