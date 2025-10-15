15/10/2025
Estudante da Ufac é selecionado para programa científico da Academia Brasileira de Ciências

Lucas fará um estágio de 45 dias na Universidade de São Paulo (USP), no campus de Piracicaba (SP)

O estudante Lucas Silva dos Santos, do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Acre (Ufac), campus Floresta, em Cruzeiro do Sul, foi selecionado para o Programa Aristides Pacheco Leão de Estímulo a Vocações Científicas (PAPL), edição 2025/2026, promovido pela Academia Brasileira de Ciências (ABC).

Lucas é bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (Pibic) | Foto: Cedida

Aprovado em um processo seletivo nacional, Lucas fará um estágio de 45 dias na Universidade de São Paulo (USP), no campus de Piracicaba (SP), onde terá a oportunidade de vivenciar uma rotina de pesquisa científica em um dos principais centros acadêmicos do país. O PAPL tem como objetivo identificar e incentivar estudantes de graduação com perfil e interesse pela carreira científica.

Lucas é bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (Pibic), do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), e integra o Laboratório de Etnoecologia, Conservação da Natureza e Ensino (Etnolab), vinculado à Ufac.

Para o professor Igor Soares de Oliveira, orientador de Lucas, a conquista é motivo de orgulho para todo o campus Floresta. “Mesmo fazendo parte do quadro de alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica, ele demonstra talento, resiliência e força de vontade para mudar sua condição por meio dos estudos. É um exemplo para toda a comunidade da Ufac”, afirmou.

A seleção de Lucas para o PAPL reforça a qualidade das pesquisas desenvolvidas no campus Floresta e serve como inspiração para outros jovens da região que desejam ingressar no meio científico.

