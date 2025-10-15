Estudante da Ufac é selecionado para programa científico da Academia Brasileira de Ciências

O estudante Lucas Silva dos Santos, do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Acre (Ufac), campus Floresta, em Cruzeiro do Sul, foi selecionado para o Programa Aristides Pacheco Leão de Estímulo a Vocações Científicas (PAPL), edição 2025/2026, promovido pela Academia Brasileira de Ciências (ABC).

Aprovado em um processo seletivo nacional, Lucas fará um estágio de 45 dias na Universidade de São Paulo (USP), no campus de Piracicaba (SP), onde terá a oportunidade de vivenciar uma rotina de pesquisa científica em um dos principais centros acadêmicos do país. O PAPL tem como objetivo identificar e incentivar estudantes de graduação com perfil e interesse pela carreira científica.

Lucas é bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (Pibic), do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), e integra o Laboratório de Etnoecologia, Conservação da Natureza e Ensino (Etnolab), vinculado à Ufac.

Para o professor Igor Soares de Oliveira, orientador de Lucas, a conquista é motivo de orgulho para todo o campus Floresta. “Mesmo fazendo parte do quadro de alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica, ele demonstra talento, resiliência e força de vontade para mudar sua condição por meio dos estudos. É um exemplo para toda a comunidade da Ufac”, afirmou.

A seleção de Lucas para o PAPL reforça a qualidade das pesquisas desenvolvidas no campus Floresta e serve como inspiração para outros jovens da região que desejam ingressar no meio científico.