Ex-ministra Damares Alves vem ao Acre nesta semana para encontro cristão sobre política

O encontro é promovido pelo senador Márcio Bittar (PL), que destacou a relevância do diálogo entre fé e cidadania

A senadora e pastora evangélica Damares Alves (Republicanos-DF) estará em Rio Branco nesta sexta-feira (17) para um encontro voltado à comunidade cristã do Acre. O evento será realizado a partir das 19h, na Igreja Assembleia de Deus, localizada na Avenida Antônio da Rocha Viana.

Damares virá ao Acre nesta sexta-feira (17)/Foto: Reprodução

Damares virá ao Acre nesta sexta-feira (17)/Foto: Reprodução

Com o tema “O Cristão e a Política”, a programação tem como objetivo promover reflexões sobre o papel dos fiéis na vida pública e a importância da participação política sob a ótica cristã. A atividade faz parte de uma série de debates realizados em diferentes estados do país.

O encontro é promovido pelo senador Márcio Bittar (PL), que destacou a relevância do diálogo entre fé e cidadania. Segundo ele, a visita da parlamentar busca incentivar a integração entre valores cristãos e responsabilidade social no cenário político.

