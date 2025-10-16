Ex-ministro lança livro sobre história das telecomunicações em evento no Acre; confira

O engenheiro e ex-ministro das Comunicações Juarez Quadros do Nascimento realiza nesta quinta-feira (16) o lançamento do livro “Na saga das telecomunicações e na Amazônia”, no Memorial dos Autonomistas, em Rio Branco, a partir das 19h. A obra revisita momentos marcantes da expansão das comunicações no Brasil, com ênfase nas dificuldades e avanços tecnológicos na região amazônica, especialmente no Acre.

Juarez Quadros, que foi presidente da Teleacre entre 1986 e 1990, destaca que o livro nasceu da sugestão de colegas para registrar histórias que marcaram sua trajetória profissional. “Esse já é o meu sexto livro. Fui motivado em fazer um destaque da história das comunicações, não só das telecomunicações, mas dando ênfase à atuação aqui na Amazônia”, explicou.

O engenheiro paraense relembrou o período em que trabalhou no estado e as limitações enfrentadas na expansão das redes de comunicação.

“Eu trabalhei aqui no Acre em duas ocasiões: nos anos 80 e depois de 86 a 90. Na primeira vez fui diretor técnico da Teleacre, e na segunda, presidente. No início, o acesso era muito difícil, sem estradas, e isso tornava o trabalho extremamente desafiador”, disse.

Na obra, Quadros faz comparações entre a Amazônia Oriental e a Ocidental, destacando os diferentes caminhos que cada região percorreu no desenvolvimento das comunicações. “Na Amazônia Ocidental, desde o telégrafo, antes até da telefonia, já foi difícil. O Marechal Rondon chegou até Rondônia, mas não chegou ao Acre, Amazonas e Roraima. A solução nesses três estados foi o uso do rádio, ainda em 1917”, relatou.

Segundo o autor, o livro percorre séculos de evolução tecnológica. “Eu vou buscar as coisas desde o século XVII, passando pela telegrafia, depois pela telefonia, e chego à inovação dos satélites de comunicação, que representaram uma verdadeira revolução para a Amazônia”, afirmou.

Quadros também ressaltou a importância do setor para o desenvolvimento econômico e social da região. “Aqui na Amazônia, principalmente na região ocidental, as coisas eram e ainda continuam sendo difíceis, justamente pela falta de rodovias, como a BR-319, que até hoje não foi concluída. Mesmo assim, as empresas do setor têm feito obras e enfrentado desafios enormes para manter as redes de comunicação funcionando”, destacou.

O livro teve pré-lançamentos em Manaus, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, e será apresentado também em Belém (PA), na próxima semana, durante os diálogos pré-COP 30. “Lá, além do lançamento, vou ministrar uma palestra sobre a importância dos satélites de comunicação na Amazônia. O evento é aberto ao público e o livro será distribuído gratuitamente, porque é patrocinado”, explicou.

Juarez Quadros é engenheiro eletricista formado pela Universidade Federal do Pará (UFPA) e possui mais de 50 anos de experiência no setor. Além de ter presidido a Teleacre, foi ministro das Comunicações no governo de Fernando Henrique Cardoso e presidiu a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

“Falar sobre as telecomunicações no Brasil, no seu todo, seria um imenso desafio, pois são muitas as histórias a contar. Escolhi o termo ‘saga’ porque ele exprime bem o espírito do livro: uma narrativa que fala com a posteridade, transformando vivências em fonte histórica”, concluiu o autor.