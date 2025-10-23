Ex-prefeita Toinha Vieira faz tratamento em Rondônia e apura possível diagnóstico de câncer

A ex-prefeita de Sena Madureira, Toinha Vieira, encontra-se em Porto Velho (Rondônia) desde a semana passada, onde realiza tratamento de saúde. Oficialmente, ainda não há informações detalhadas sobre seu estado clínico. Segundo pessoas próximas, são aguardados os resultados de exames que poderão confirmar um possível diagnóstico de câncer.

Na capital rondoniense, Toinha está acompanhada do esposo, o ex-deputado estadual Zé Vieira.

Figura de destaque na política acreana, Toinha Vieira foi prefeita de Sena Madureira por dois mandatos consecutivos e marcou seu nome na história do município, sendo lembrada como uma das gestoras mais bem avaliadas da cidade. Além disso, também exerceu o cargo de deputada estadual.

Nas últimas eleições, Toinha optou por não disputar cargos públicos. Convertida ao Evangelho de Jesus Cristo há alguns anos, ela e o esposo são dirigentes de uma congregação da Igreja Assembleia de Deus, localizada no bairro Bom Sucesso.