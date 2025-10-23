23/10/2025
Universo POP
Prima da cantora Ana Castela morre em Cuiabá aos 36 anos após parto de emergência
Três médicos brasileiros que cometeram crimes chocantes e inspiraram séries e filmes
Decoradora comenta sobre valor da festa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca
Muito mais que mensagens: Bia Miranda e Vini Jr. tiveram noite de amor
Lorena Maria estuda processar MC Daniel por falta de apoio financeiro ao filho
Maraisa e Fernando Mocó anunciam fim do noivado após idas e vindas
Ana Castela não vai à festa da filha de Zé Felipe; entenda o motivo
Justiça tenta intimar Dudu Camargo em A Fazenda 17, mas não o encontra no local
Após briga com Virginia Fonseca, Bruna Biancardi prepara parceria com Ana Castela
Ex-namorado de Bia Miranda afirma que influenciadora trocou mensagens picantes com Vini Jr.

Ex-prefeita Toinha Vieira faz tratamento em Rondônia e apura possível diagnóstico de câncer

Na capital rondoniense, Toinha está acompanhada do esposo, o ex-deputado estadual Zé Vieira.

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A ex-prefeita de Sena Madureira, Toinha Vieira, encontra-se em Porto Velho (Rondônia) desde a semana passada, onde realiza tratamento de saúde. Oficialmente, ainda não há informações detalhadas sobre seu estado clínico. Segundo pessoas próximas, são aguardados os resultados de exames que poderão confirmar um possível diagnóstico de câncer.

Toinha Vieira. Foto: Reprodução

Na capital rondoniense, Toinha está acompanhada do esposo, o ex-deputado estadual Zé Vieira.

Figura de destaque na política acreana, Toinha Vieira foi prefeita de Sena Madureira por dois mandatos consecutivos e marcou seu nome na história do município, sendo lembrada como uma das gestoras mais bem avaliadas da cidade. Além disso, também exerceu o cargo de deputada estadual.

Nas últimas eleições, Toinha optou por não disputar cargos públicos. Convertida ao Evangelho de Jesus Cristo há alguns anos, ela e o esposo são dirigentes de uma congregação da Igreja Assembleia de Deus, localizada no bairro Bom Sucesso.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost