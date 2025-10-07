Exames descartam intoxicação por metanol em pacientes no Acre, confirma Sesacre

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e da Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre), informou nesta terça-feira (7) que os exames toxicológicos realizados pela Polícia Técnico-Científica do Estado não identificaram a presença de metanol nas amostras coletadas da paciente de Rondônia internada em Rio Branco com suspeita de intoxicação exógena.

Nota na íntegra do governo do Acre:

Pedro Pascoal Duarte Pinheiro Zambon

Secretário de Estado de Saúde do Acre

Soron Angélica Steiner

Presidente da Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo