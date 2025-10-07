07/10/2025
Exames descartam intoxicação por metanol em pacientes no Acre, confirma Sesacre

O governo reforçou que, até o momento, o Acre não apresenta nenhum caso suspeito ou confirmado de intoxicação por metanol

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e da Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre), informou nesta terça-feira (7) que os exames toxicológicos realizados pela Polícia Técnico-Científica do Estado não identificaram a presença de metanol nas amostras coletadas da paciente de Rondônia internada em Rio Branco com suspeita de intoxicação exógena.

Nota foi divulgada nesta terça-feira/Foto: Reprodução

Segundo o comunicado, a paciente continua em tratamento na Fundhacre, acompanhada por uma equipe multiprofissional dedicada à sua recuperação.

Além disso, em relação a outro caso notificado na capital acreana, envolvendo um paciente do sexo masculino, os exames clínicos e a evolução do quadro permitiram descartar a hipótese de intoxicação por metanol. O paciente já recebeu alta médica e se recupera bem em casa.

O governo reforçou que, até o momento, o Acre não apresenta nenhum caso suspeito ou confirmado de intoxicação por metanol. Todas as medidas de vigilância e acompanhamento permanecem ativas, garantindo transparência e cuidado à saúde da população.

Nota na íntegra do governo do Acre:

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e da Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre), informa que o exame toxicológico realizado pela Polícia Técnico-Científica do Acre não detectou a presença de metanol nas amostras coletadas da paciente de Rondônia que está internada em Rio Branco com suspeita de intoxicação exógena.

A paciente segue em tratamento na Fundhacre, acompanhada por uma equipe multiprofissional, que permanece dedicada à sua recuperação.

Em relação ao caso notificado em Rio Branco, referente ao paciente do sexo masculino, o exame clínico e a evolução do quadro permitiram descartar a hipótese de intoxicação por metanol. O paciente recebeu alta médica e se recupera bem em casa dos sintomas apresentados.

Dessa forma, cabe salientar que o Acre não apresenta, neste momento, nenhum caso suspeito ou confirmado de intoxicação por metanol. O governo do Estado reforça que todas as medidas de vigilância e acompanhamento permanecem ativas, reafirmando o compromisso com a transparência e o cuidado à saúde da população.”*

Pedro Pascoal Duarte Pinheiro Zambon
Secretário de Estado de Saúde do Acre

Soron Angélica Steiner
Presidente da Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo

