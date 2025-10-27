Faccionados sequestram motoristas de app e fazem ataques a tiros em Rio Branco; dois ficam feridos

Dois homens ficaram feridos a tiros durante ataques simultâneos realizados por uma organização criminosa na noite deste domingo (26), nas ruas Sanacre e Clarice Fecure, no bairro Santa Inês, região do Segundo Distrito de Rio Branco. As vítimas foram identificadas como Leandro Paz do Nascimento, de 26 anos, detento monitorado por tornozeleira eletrônica, e Raimundo Bezerra Alves, de 55 anos.

De acordo com informações da Polícia Militar, criminosos ainda não identificados solicitaram dois veículos de aplicativo, um Fiat Argo vermelho e um Chevrolet Onix preto, até o Ramal da Judia, no bairro Belo Jardim I. No local, os suspeitos, armados, renderam os motoristas e os obrigaram a dirigir até o bairro Santa Inês.

Durante o trajeto, o grupo efetuou vários disparos em via pública contra integrantes de uma facção rival no Belo Jardim, mas ninguém ficou ferido nessa primeira ação.

Ao chegarem ao bairro Santa Inês, os criminosos dividiram-se entre os dois veículos. No Chevrolet Onix preto, os bandidos seguiram até a Rua Sanacre, onde encontraram Raimundo e outro homem não identificado em frente a um conjunto de apartamentos. Eles abriram fogo, e Raimundo foi atingido por um tiro que entrou na região do glúteo e saiu pelo abdômen. Ele caiu na calçada e foi socorrido minutos depois.

No Fiat Argo vermelho, os comparsas seguiram para a Rua Clarice Fecure, onde localizaram Leandro em frente a uma residência e também atiraram. Ele foi atingido no braço e na coxa esquerdos, ficando ferido em via pública.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e enviaram duas ambulâncias, uma de suporte avançado e outra de suporte básico, para atender as ocorrências. As vítimas receberam os primeiros socorros e foram encaminhadas ao pronto-socorro de Rio Branco. Segundo o médico do Samu, Raimundo deu entrada em estado grave, enquanto Leandro apresentava quadro estável.

Guarnições do 2º Batalhão da Polícia Militar realizaram buscas e encontraram o Chevrolet Onix preto no Ramal da Judia, nas proximidades da Quarta Ponte. O motorista foi abordado e, inicialmente, negou envolvimento. No entanto, após os policiais encontrarem munição dentro do veículo, ele confessou que havia sido sequestrado pelo grupo criminoso.

O motorista de aplicativo foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla) para prestar esclarecimentos ao delegado plantonista. O Fiat Argo vermelho ainda não foi localizado.

Os casos serão investigados inicialmente pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) e, posteriormente, ficarão sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).