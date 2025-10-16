16/10/2025
Família acusa policiais de invadirem casa e agredirem moradores no interior do Acre; ASSISTA

De acordo com familiares, a ação teria resultado em agressões físicas a várias pessoas, incluindo uma mulher de 52 anos e seu filho

Uma ocorrência envolvendo agentes da Polícia Militar foi registrada na tarde de terça-feira (14), por volta das 17h, no bairro Canela Fina, em Cruzeiro do Sul. Segundo relatos de moradores, policiais do trânsito teriam entrado em uma residência sem mandado judicial, provocando danos materiais e agredindo os ocupantes do imóvel, entre eles crianças e uma mulher grávida.

Caso aconteceu em Cruzeiro do Sul/Foto: Reprodução

De acordo com familiares, a ação teria resultado em agressões físicas a várias pessoas, incluindo uma mulher de 52 anos e seu filho. Um dos moradores relatou ter sido imobilizado com um golpe conhecido como “mata-leão”, enquanto uma criança teria sido atingida enquanto dormia em uma rede.

Ainda conforme os relatos, a motocicleta da proprietária da casa foi retirada de dentro do imóvel e arremessada no terreiro, causando prejuízos materiais.

As vítimas registraram um boletim de ocorrência na Delegacia Geral de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul e aguardam providências por parte das autoridades competentes. Até o momento, a Polícia Militar não se pronunciou oficialmente sobre o caso.

