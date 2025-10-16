Família procura cadela Pantera desaparecida em Rio Branco

Uma família de Rio Branco está à procura de sua cadela de estimação, chamada Pantera, que desapareceu na última quarta-feira (15). A cadela é de porte médio, possui pelagem preta e usava uma coleira vermelha no momento do desaparecimento.

Segundo a tutora, Maria, Pantera sumiu inicialmente da Rua Urano, no bairro Morada do Sol. Mais recentemente, ela teria sido vista acompanhada de outros cães nas proximidades do Corpo de Bombeiros, também no mesmo bairro.

Apesar das buscas realizadas na região, a cadela não foi localizada. A última informação recebida indica que Pantera teria seguido em direção ao Terminal Urbano/Araújo do Aviário, e qualquer pista sobre seu paradeiro é considerada valiosa pela família.

Quem tiver informações pode entrar em contato imediatamente com Maria pelo telefone (68) 99966-9888.