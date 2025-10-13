“Fecharam um hospício e soltaram os doidos em Sena”: humorista faz desabafo nas redes sociais

O humorista acreano Raynery Cunha, natural de Sena Madureira, movimentou a internet nesta segunda-feira, 13, ao publicar um vídeo humorado no seu perfil com quase 30 mil seguidores. Com seu jeito irreverente, Raynery disparou:

“Rapaz, eu tenho uma reclamação a fazer. Eu não sei quem foi, mas acho que fecharam algum hospício aí pra fora, encheram um ônibus de doido e soltaram aqui em Sena!”

No vídeo, que rapidamente ganhou repercussão entre os internautas, o humorista descreve a suposta “chegada em massa” de figuras peculiares na cidade:

“Já perceberam que ultimamente apareceu uns doidos no meio da rua? Uns andando, perambulando, uns todo pintado… agora apareceu um doido arrastando um saco de lixo pra tudo quanto é canto”. E o povo ainda acha graça!”

Apesar do tom bem-humorado, Raynery contou ao site ContilNet que sua fala também tem uma crítica embutida ao surgimento constante de pessoas em situação de vulnerabilidade nas ruas da cidade e preocupa tanto pelo bem-estar delas quanto pela segurança da população.

Nos comentários, os seguidores se divertiram e concordaram: “Finalmente alguém falou sobre o assunto”, disse um seguidor. “Eu vi um Hulk esses dias, o cara tava todo verde!”, comentou outro.