Festival Estadual da Canção entra na fase final com apresentações no Teatro Universitário da Ufac

Festival Estadual da Canção chega à final com 36 artistas disputando nas categorias Ensino Médio, Universitária e Gospel

O Governo do Acre, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), realiza a grande final do Festival Estadual da Canção 2025, que ocorre entre os dias 16 e 18, no Teatro Universitário da Universidade Federal do Acre (Ufac), em Rio Branco. O evento reúne finalistas das três categorias do concurso: Ensino Médio, Universitária e Gospel.

Público prestigia a abertura da grande final do Festival Estadual da Canção 2025, no Teatro Universitário da Ufac/Foto: ContilNet

De acordo com o presidente da FEM, Minoru Kinpara, o festival é uma das principais ações de fomento à música e à valorização dos artistas locais.

“Nós começamos com as classificatórias nas regionais, com talentos maravilhosos de Pau do Acre, Cruzeiro do Sul e outras cidades. Foram 12 finalistas por categoria, e o padrão está altíssimo. É um evento que valoriza e divulga as pratas da casa, jovens talentosos que merecem nosso respeito e admiração”, afirmou.

Presidente da FEM, Minoru Kinpara, destacou a importância do festival para a valorização dos artistas acreanos/Foto: ContilNet

Kinpara destacou ainda que o governo pretende ampliar as iniciativas culturais nos próximos anos.

“Já realizamos concursos de bandas e fanfarras, o estadual de quadrilhas juninas e competições de capoeira. Agora queremos expandir, inclusive com um festival só de músicas inéditas e o projeto Veredas da Cultura, que deve movimentar artistas locais e a economia do estado”, completou.

Os jurados da primeira noite, na categoria Ensino Médio, serão os seguintes: Iana Sarquis, Lidiane Cabral, Franklin Pinheiro, Marcos Dourado, Abigail Sunamita, Valdemir da Silva e José Nielson.

Tabela com a ordem das apresentações da categoria Ensino Médio na primeira noite da final do Festival Estadual da Canção/Foto cedida

