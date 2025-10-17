17/10/2025
Fio de poste se solta, enrosca em veículo e complica o trânsito em Rio Branco

Populares acionaram as autoridades competentes

Um fio de poste se soltou e ficou pendurado sobre a via, na noite desta sexta-feira (17), causando transtornos aos motoristas que trafegavam pela Rua Floriano Peixoto, em Rio Branco. O incidente aconteceu nas proximidades da Livraria Paim, por volta das 18h, momento de grande movimento na região.

De acordo com testemunhas, o fio acabou se enroscando em um veículo que passava pelo local, deixando o trânsito lento e provocando preocupação entre os condutores. Muitos motoristas precisaram parar para evitar acidentes.

Fio de poste se solta, enrosca em veículo e complica o trânsito em Rio Branco/Foto: Reprodução

Populares acionaram as autoridades competentes, e uma equipe foi enviada para isolar a área e realizar o reparo. Apesar do susto e dos transtornos, ninguém ficou ferido.

O problema reacendeu discussões sobre a falta de manutenção da rede elétrica e de telefonia em algumas vias da capital acreana, onde é comum ver cabos soltos ou pendurados próximos às calçadas.

Veja o vídeo:

