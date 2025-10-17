Furto em loja de utilidades gera prejuízo de R$ 10 mil no centro de Rio Branco; VÍDEO

Uma loja de utilidades domésticas localizada no calçadão, em frente ao Shopping Aquiry, no Centro de Rio Branco, foi alvo de um furto na madrugada de sexta-feira (17).

Segundo informações, apuradas pelas câmeras de segurança, o criminoso entrou pelo subsolo da loja e levou produtos avaliados em cerca de R$ 10 mil.

As imagens registraram o momento da ação, mostrando o indivíduo analisando os produtos de seu interesse, e esvaziando algumas prateleiras.

A polícia foi acionada para investigar o caso e tentar identificar o responsável pelo crime.

Veja o vídeo: