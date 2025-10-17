17/10/2025
Universo POP
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França
Incoerente e pesado: Victoria’s Secret é criticada por exageros no Fashion Show 2025
Luana Piovani é condenada por injúria em processo movido por Neymar
Apontado como pivô do término de Cocielo e Tatá, Maurício Meirelles se pronuncia
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para esta sexta-feira

Furto em loja de utilidades gera prejuízo de R$ 10 mil no centro de Rio Branco; VÍDEO

Indivíduo entra pelo subsolo e é flagrado pelas câmeras em ação

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Uma loja de utilidades domésticas localizada no calçadão, em frente ao Shopping Aquiry, no Centro de Rio Branco, foi alvo de um furto na madrugada de sexta-feira (17).

Segundo informações, apuradas pelas câmeras de segurança, o criminoso entrou pelo subsolo da loja e levou produtos avaliados em cerca de R$ 10 mil.

Momento em que o indivíduo foi registrado pelas câmeras dentro da loja de utilidades domésticas no Centro de Rio Branco/Foto: Reprodução

As imagens registraram o momento da ação, mostrando o indivíduo analisando os produtos de seu interesse, e esvaziando algumas prateleiras.

A polícia foi acionada para investigar o caso e tentar identificar o responsável pelo crime.

Veja o vídeo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost