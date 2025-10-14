14/10/2025
Gerlen sofre mais uma baixa em sua gestão: Nelson Sales é exonerado da Saúde Municipal

Por enquanto, o nome do substituto na Secretaria Municipal de Saúde de Sena Madureira ainda não foi divulgado

O prefeito de Sena Madureira, Gerlen Diniz (PP), confirmou na manhã desta terça-feira (14), por meio do Diário Oficial, a exoneração do secretário municipal de Saúde, Nelson Sales. Desde a noite de ontem já circulavam rumores sobre a decisão. Até o momento, ainda não há informações sobre o que motivou o ato.

Nelson Sales/Foto: Reprodução

Antes de assumir a pasta municipal, Nelson Sales ocupava um cargo no Instituto de Administração Penitenciária (Iapen). Ele também foi um dos coordenadores da campanha de Gerlen Diniz nas eleições de 2024.

Por enquanto, o nome do substituto na Secretaria Municipal de Saúde de Sena Madureira ainda não foi divulgado.

Essa é a segunda exoneração de secretário municipal na gestão de Gerlen Diniz. A primeira envolveu Carlos Vale, que foi demitido da Secretaria de Agricultura e Produção.

