Gladson assina termos que destinam quase R$ 1 milhão de emendas a entidades sociais

O governador Gladson Cameli participou nesta quarta-feira (16) da cerimônia de assinatura de alguns termos que permitem a destinação de emendas parlamentares a projetos desenvolvidos por entidades sociais.

O evento aconteceu na sede da Associação de Moradores do Bairro Nova Estação, que é uma das três entidades beneficiadas. Também estão entre os contemplados a Organização Social Amor e Vida (SAVI) e o Centro Espírita Obras de Caridade Nossa Senhora Aparecida.

O recurso, que chega a R$ 971.447,84, é fruto de emendas parlamentares dos deputados Luiz Gonzaga, Adailton Cruz e Afonso Fernandes. A SAVI será beneficiada com o maior valor – R$ 900.000 – para implementar e fortalecer projetos de proteção social e serviços de assistência voltados a crianças, adolescentes e famílias em risco, promovendo o acesso a direitos e o fortalecimento de vínculos familiares.

A associação de moradores recebe o segundo maior valor – R$ 41.447,84 – para apoiar ações comunitárias, culturais e socioassistenciais no bairro, visando à melhoria das condições de convivência e inclusão social dos moradores.

Por último, o Centro Espírita será beneficiado com R$ 30.000 para apoiar ações assistenciais e de atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade social, promovendo melhoria nas condições de vida e fortalecimento de vínculos comunitários.

O governador Gladson Cameli disse que o papel do estado é trabalhar em conjunto para garantir que toda a sociedade seja beneficiada da melhor forma possível. A destinação dessas emendas às entidades, na sua opinião, é um dos principais compromissos da sua gestão.

“Isso é a prova daquilo que eu sempre digo: colocar o Estado mais próximo das pessoas. O Poder Executivo não pode achar que é o que resolve tudo. Precisa da presença dos demais poderes. Isso é o Estado de Direito próximo às comunidades, aos bairros, fazendo essas parcerias através das emendas parlamentares. Para nós, é uma demonstração de que estamos de fato preocupados em cuidar das pessoas”, afirmou o chefe do executivo.

O deputado Adailton Cruz, que beneficiou uma das entidades, disse que as emendas do seu mandato estão a serviço do povo.

“Tudo o que fazemos na nossa casa, a Aleac, é para atender à população. Nossas emendas não são diferentes. Aqui, agradeço ao Governo do Estado por destinar de forma tão responsável esse recurso, beneficiando projetos tão importantes como esses, que exercem um papel fundamental no cuidado das pessoas”, salientou.

O presidente da SAVI, Raimundo Dias, falou da importância que o recurso obtido tem para o fomento às políticas de cuidado com a população idosa.

“Muito importante receber esse incentivo e investimento. O nosso projeto é um projeto que fortalece várias políticas, porque a política estadual do idoso está inserida na política nacional do idoso. E a política nacional do idoso tem como objetivo a proteção total da pessoa idosa, o que não vem acontecendo. Estamos aqui para restabelecer, restaurar um canal de comunicação da pessoa idosa para que ela possa ter voz e direito. Nós vamos trabalhar com todo tipo de denúncia de violência ou maus-tratos contra a pessoa idosa na atuação dos modelos de serviço social, de direito, de psicologia e de terapia ocupacional. Além disso, nós vamos dar sustentação a todo o sistema de garantia, com a polícia, através da delegacia de polícia do idoso, a promotoria do idoso, os conselhos do idoso. Todos nós vamos estar integrados e interagindo com essa política toda. Sem financiamento, tudo isso seria impossível”, disse.