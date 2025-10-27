Gladson Camelí institui Escola de Saúde Pública para fortalecer formação profissional no SUS

O governador Gladson Camelí assinou o Decreto nº 11.779, de 24 de outubro de 2025, que cria a Escola de Saúde Pública do Estado do Acre (ESP/AC). A iniciativa tem como objetivo fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS) por meio da formação e capacitação de profissionais da área. A nova unidade administrativa será vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e funcionará na Escola Técnica Maria Moreira Rocha, em Rio Branco.

Durante o anúncio, Camelí destacou que a criação da escola representa um avanço importante para a saúde pública. “O SUS é a nossa maior política de inclusão social e, para que funcione com a excelência que o nosso povo merece, precisamos investir no que temos de mais valioso, que é o nosso capital humano”, afirmou o governador.

A ESP será um polo de referência em ensino e qualificação, oferecendo cursos e programas voltados à capacitação técnica, científica e pedagógica de profissionais e estudantes da área da saúde. A proposta também contempla egressos de cursos realizados no exterior, contribuindo para a revalidação de diplomas e inserção desses profissionais no mercado.

De acordo com o secretário de Saúde, Pedro Pascoal, a criação da escola consolida o compromisso do governo com a valorização dos servidores. “A qualificação das equipes sempre foi prioridade, e agora teremos uma estrutura permanente para fortalecer o SUS em todas as regionais do estado”, destacou.

O secretário de Governo, Luiz Calixto, ressaltou que a iniciativa nasceu do diálogo e da escuta das demandas da população. Segundo ele, o projeto vai além da formação técnica, ao oferecer cursos preparatórios para médicos formados fora do país que buscam se preparar para o Revalida, abrindo novas oportunidades profissionais e econômicas.

O decreto, publicado nesta segunda-feira (27), autoriza a Sesacre a elaborar o plano de desenvolvimento institucional, o projeto político-pedagógico e os regulamentos dos cursos, além de editar normas complementares necessárias para o funcionamento da Escola de Saúde Pública do Acre.