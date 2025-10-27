27/10/2025
Universo POP
MPGO pede multa de R$ 100 mil por postagens promocionais de Virgínia Fonseca
Em Portugal, Ana Castela fala de saudades e recebe recado romântico de Zé Felipe
“Ken Humano” se despede do personagem e inicia nova fase como frentista
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. são flagrados juntos pela primeira vez em Madri
Sexóloga revela os sinais de que você pode ser “viciado” em trair
“Coagida”, diz advogado sobre denúncia de Marcela Tomaszewski contra Dado Dolabella
Passa ou Repassa: pergunta sobre água deixa participantes sem resposta
Horóscopo do dia: descubra o que os astros revelam para esta segunda-feira
Roberta Miranda liga para a dona do bordão ‘Tem Pitú?’ e fãs enlouquecem
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha

Gladson Camelí institui Escola de Saúde Pública para fortalecer formação profissional no SUS

Iniciativa busca aprimorar a formação de profissionais e melhorar os serviços de saúde

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O governador Gladson Camelí assinou o Decreto nº 11.779, de 24 de outubro de 2025, que cria a Escola de Saúde Pública do Estado do Acre (ESP/AC). A iniciativa tem como objetivo fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS) por meio da formação e capacitação de profissionais da área. A nova unidade administrativa será vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e funcionará na Escola Técnica Maria Moreira Rocha, em Rio Branco.

Durante o anúncio, Camelí destacou que a criação da escola representa um avanço importante para a saúde pública. “O SUS é a nossa maior política de inclusão social e, para que funcione com a excelência que o nosso povo merece, precisamos investir no que temos de mais valioso, que é o nosso capital humano”, afirmou o governador.

Iniciativa busca aprimorar a formação de profissionais e melhorar os serviços de saúde/Foto: Reprodução

A ESP será um polo de referência em ensino e qualificação, oferecendo cursos e programas voltados à capacitação técnica, científica e pedagógica de profissionais e estudantes da área da saúde. A proposta também contempla egressos de cursos realizados no exterior, contribuindo para a revalidação de diplomas e inserção desses profissionais no mercado.

De acordo com o secretário de Saúde, Pedro Pascoal, a criação da escola consolida o compromisso do governo com a valorização dos servidores. “A qualificação das equipes sempre foi prioridade, e agora teremos uma estrutura permanente para fortalecer o SUS em todas as regionais do estado”, destacou.

O secretário de Governo, Luiz Calixto, ressaltou que a iniciativa nasceu do diálogo e da escuta das demandas da população. Segundo ele, o projeto vai além da formação técnica, ao oferecer cursos preparatórios para médicos formados fora do país que buscam se preparar para o Revalida, abrindo novas oportunidades profissionais e econômicas.

O decreto, publicado nesta segunda-feira (27), autoriza a Sesacre a elaborar o plano de desenvolvimento institucional, o projeto político-pedagógico e os regulamentos dos cursos, além de editar normas complementares necessárias para o funcionamento da Escola de Saúde Pública do Acre.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost