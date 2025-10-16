Gladson comemora prestação de contas aprovada no TCE: “A prova de um governo transparente”

Em uma cerimônia realizada na sede da Associação de Moradores do Bairro Nova Estação, o governador Gladson Cameli anunciou a destinação de quase R$ 1 milhão em emendas parlamentares para entidades sociais de Rio Branco. Durante o evento, Cameli também se pronunciou sobre a recente aprovação da prestação de contas do seu governo referente ao ano de 2021 pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), ocorrida nesta quinta-feira (16).

O processo nº 142.638/2022, que trata da Prestação de Contas Anual do Governo do Estado do Acre, teve como relatora a conselheira Dulcinéa Benício de Araújo. Ela apresentou um parecer favorável à aprovação, mas com ressalvas, destacando cinco pontos de atenção que a gestão estadual deve observar. As ressalvas incluem: a despesa com pessoal que ultrapassou o limite legal, o não cumprimento de emendas impositivas, a necessidade de maior transparência nos registros contábeis, a clareza das informações orçamentárias e o desequilíbrio atuarial do regime próprio de Previdência.

Durante a leitura do voto, a relatora enfatizou que, apesar das ressalvas e das recomendações técnicas, não foram constatadas irregularidades capazes de comprometer as contas, o que resultou na emissão de um parecer prévio pela aprovação com ressalvas.

Cameli comentou sobre a importância da transparência na gestão pública: “É a prova de um governo transparente, de um governo que está com as contas alinhadas em respeito a todas as instituições e, graças a Deus, é isso que eu mais preservo, que é a transparência. É cuidar do dinheiro público para que o Estado de Direito possa estar mais próximo das pessoas. Agradecer a toda a equipe de governo que colaborou e colabora para que a gente possa ter as contas todas aprovadas”.

O governador destacou ainda que, de 2019 a 2022, suas contas foram todas aprovadas. “Agora é iniciar o processo com o segundo mandato”, finalizou.