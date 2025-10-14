Gladson crava data de entrega de diversas obras em todo o Acre; veja a lista

O governador do Acre, Gladson Camelí, anunciou as datas de entrega e o andamento de diversas obras no estado durante participação no podcast “Em Cena”, apresentado pelo jornalista Everton Damasceno e gravado nos estúdios do ContilNet, nesta terça-feira (14). O chefe do Executivo também falou sobre responsabilidade fiscal, investimentos em infraestrutura e fortalecimento da iniciativa privada.

Camelí confirmou que a ponte da Sibéria, em Xapuri, será concluída no dia 31 e inaugurada até 5 de novembro. “A ponte da Sibéria, sim. Dia 31 ela está finalizada. Até dia 5, no máximo, de novembro. Porque eu não vou concluir uma obra, eu vou voltar para inaugurar”, disse o governador. Ele ressaltou que a entrega representa “um sonho realizado para aquela população de Xapuri, que há mais de 20 anos espera por isso”.

Durante a entrevista, Camelí afirmou que o próximo gestor deve dar continuidade ao desenvolvimento da região. “O próximo governante vai ter que incluir no planejamento dele a construção de uma rodovia estadual que liga Xapuri a Sena Madureira. Já tem traçado aberto, é só trabalhar para pavimentar. Isso é visão de futuro”, destacou.

O governador também confirmou que o viaduto da Avenida Getúlio Vargas, em Rio Branco, deverá ser entregue no primeiro semestre de 2026. “A nossa expectativa é para o primeiro semestre de 2026. Se eu não inaugurar, a Mailza vai inaugurar. Não vamos deixar de entregar”, declarou, citando a vice-governadora Mailza Assis.

Sobre o viaduto da Corrente, que integra o Arco Viário da capital, Camelí afirmou que o processo licitatório está em andamento. “Acredito que nos próximos 15 dias eu dou a ordem de serviço. Os recursos estão garantidos, o mais difícil já está acontecendo, agora são as obras”, explicou.

Entre os projetos culturais e turísticos, Camelí anunciou que a Biblioteca da Floresta, o Teatrão e o Calçadão do Novo Mercado Velho estarão prontos até o dia 4 de abril. “Posso ser muito sincero? Até 4 de abril. Não só essas, mas todas. Isso é questão de planejamento e cronograma”, afirmou. O governador também confirmou que a reforma do Palácio Rio Branco será concluída até o período natalino. “O Natal ali é um símbolo importantíssimo. As comemorações natalinas precisam do Palácio pronto”, disse.

Gladson mencionou ainda obras em andamento no interior, como a passarela do Rio Amônia, em Marechal Thaumaturgo, que dá acesso ao aeródromo municipal. “Antes, quando um paciente precisava ser removido, ele tinha que vir numa rede, descer um barranco, atravessar o rio, subir outro barranco. Estamos em 2025, precisamos diminuir essas dificuldades”, afirmou. O governador também destacou o avanço da ponte do Anel Viário de Brasileia e Epitaciolândia, que deverá desviar o tráfego pesado das cidades.

