Gladson dá prazo para novas convocações e confirma concursos em entrevista ao ContilNet

O governador Gladson Cameli respondeu às perguntas dos concurseiros de plantão que acompanharam sua entrevista ao Em Cena, o podcast do ContilNet, nesta terça-feira (14).

Na ocasião, o chefe do Executivo deu prazo para futuras convocações de aprovados em alguns dos certames realizados nos últimos anos de sua gestão, como os do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf) e da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz).

“Eu olho para um adolescente desse que está cheio de sonho, doido para ser convocado, e eu compreendo. Eu peço que se acalmem. Eu sei que é difícil ouvir essa frase. Mas não adianta eu colocar a carroça na frente dos bois e dar com a mão e tirar com a outra”, explicou o governador.

“Mas fiquem tranquilos: nós estamos analisando. Vamos ter mais chamamentos, não só no Iapen, mas em outras categorias que estão aguardando. Só não me façam dizer datas, porque tem que ter um suspense. As equipes estão estudando para, o quanto antes, fazermos novas convocações — mas aí é que entra a saúde fiscal do Estado”, pontuou.

Questionado pelos internautas, o governador disse que o concurso da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) será realizado.

“Estamos nos trâmites burocráticos. Mas afirmo que vai sair”, destacou.

O chefe do Executivo também afirmou que vai convocar candidatos do cadastro de reserva do processo seletivo da Sesacre.

“Vai ter, sim. Inclusive, vamos inaugurar a nova maternidade e vamos convocar novos servidores. Então, vai ter chamamento”, acrescentou.

Ao final, Gladson garantiu ainda que os aprovados no último concurso do Idaf serão convocados até fevereiro.

“Vão ser convocados. Não tenho como dizer a quantidade, mas vão ser convocados”, concluiu.

VEJA A ENTREVISTA NA ÍNTEGRA: