27/10/2025
Universo POP
MPGO pede multa de R$ 100 mil por postagens promocionais de Virgínia Fonseca
Em Portugal, Ana Castela fala de saudades e recebe recado romântico de Zé Felipe
“Ken Humano” se despede do personagem e inicia nova fase como frentista
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. são flagrados juntos pela primeira vez em Madri
Sexóloga revela os sinais de que você pode ser “viciado” em trair
“Coagida”, diz advogado sobre denúncia de Marcela Tomaszewski contra Dado Dolabella
Passa ou Repassa: pergunta sobre água deixa participantes sem resposta
Horóscopo do dia: descubra o que os astros revelam para esta segunda-feira
Roberta Miranda liga para a dona do bordão ‘Tem Pitú?’ e fãs enlouquecem
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha

Gladson lamenta morte do bebê José Pedro e diz que responsáveis não ficarão impunes

Chefe do Executivo acreano expressou solidariedade à família

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O governador do Acre, Gladson Cameli, publicou uma nota de pesar na manhã desta segunda-feira (27), lamentando profundamente a morte do bebê José Pedro, que havia sido dado como morto e encontrado vivo momentos antes do enterro, no último sábado (25), em Rio Branco.

De acordo com a nota, o falecimento ocorreu na noite de domingo (26). O bebê, que nasceu prematuro, estava internado na UTI neonatal da Maternidade Bárbara Heliodora, onde recebia cuidados intensivos após o episódio que comoveu o estado e ganhou repercussão nacional.

Chefe do Executivo acreano expressou solidariedade à família | Foto: Reprodução

“Recebi nesta manhã, com muita tristeza e dor no coração, a notícia sobre o falecimento do bebê. Como pai, sei que essa é uma notícia que ninguém deveria receber”, escreveu o governador.

Gladson Cameli também expressou solidariedade à mãe, ao pai e aos familiares da criança, reforçando que todos os esforços foram feitos pelas equipes de saúde durante o período de internação. “Todos os esforços foram realizados para dar suporte e assistência durante o período de internação para salvar a vida deste pequeno guerreiro”, destacou.

Em outro trecho, o governador reafirmou o compromisso do governo em garantir que as responsabilidades sejam apuradas. “Reitero aqui o meu compromisso em garantir que, havendo culpados, estes não ficarão impunes.”

O caso segue sendo investigado pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) e pela Polícia Civil, que já instauraram procedimentos internos para apurar o ocorrido na Maternidade Bárbara Heliodora.

VEJA NA ÍNTEGRA

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost