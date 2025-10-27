Gladson lamenta morte do bebê José Pedro e diz que responsáveis não ficarão impunes

O governador do Acre, Gladson Cameli, publicou uma nota de pesar na manhã desta segunda-feira (27), lamentando profundamente a morte do bebê José Pedro, que havia sido dado como morto e encontrado vivo momentos antes do enterro, no último sábado (25), em Rio Branco.

De acordo com a nota, o falecimento ocorreu na noite de domingo (26). O bebê, que nasceu prematuro, estava internado na UTI neonatal da Maternidade Bárbara Heliodora, onde recebia cuidados intensivos após o episódio que comoveu o estado e ganhou repercussão nacional.

“Recebi nesta manhã, com muita tristeza e dor no coração, a notícia sobre o falecimento do bebê. Como pai, sei que essa é uma notícia que ninguém deveria receber”, escreveu o governador.

Gladson Cameli também expressou solidariedade à mãe, ao pai e aos familiares da criança, reforçando que todos os esforços foram feitos pelas equipes de saúde durante o período de internação. “Todos os esforços foram realizados para dar suporte e assistência durante o período de internação para salvar a vida deste pequeno guerreiro”, destacou.

Em outro trecho, o governador reafirmou o compromisso do governo em garantir que as responsabilidades sejam apuradas. “Reitero aqui o meu compromisso em garantir que, havendo culpados, estes não ficarão impunes.”

O caso segue sendo investigado pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) e pela Polícia Civil, que já instauraram procedimentos internos para apurar o ocorrido na Maternidade Bárbara Heliodora.

VEJA NA ÍNTEGRA