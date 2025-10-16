16/10/2025
Gladson publica novas nomeações e exonerações nesta quinta-feira; veja lista completa

Série de nomeações e exonerações envolvem cargos de chefia e gerência em diferentes pastas da administração estadual

O governo do Acre divulgou no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (16) uma série de nomeações e exonerações envolvendo cargos de chefia e gerência em diferentes pastas da administração estadual. As mudanças atingem principalmente a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), além das secretarias de Educação e Cultura (SEE), da Mulher (Semulher), de Agricultura (Seagri) e da Fazenda (Sefaz).

Na Sesacre, foi exonerada Noemi Porto Rodrigues do cargo de gerente-geral da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade do Povo. Para a função, o governo nomeou Chayane Martin da Silva, que assume a gestão da unidade. Ainda na área da saúde, Jacinta Santos Nascimento foi exonerada, a pedido, do cargo de gerente de Assistência à Saúde da Unidade Mista de Santa Rosa do Purus. Já Lenice Martins Cândido foi nomeada para o cargo de chefia e assessoramento, referência CAS-3, também na Sesacre.

Série de nomeações e exonerações envolvem cargos de chefia e gerência em diferentes pastas da administração estadual/Foto: Reprodução

Na Secretaria de Educação e Cultura (SEE), Antônio Teco Nascimento deixou o cargo de referência CAS-8, sendo substituído por Marcos Souza da Silva, que assume a função.

Já na Secretaria da Mulher (Semulher), o governo exonerou Kauã Lucas Cabral de Oliveira e nomeou Maria de Fátima de Queiroz Ferreira para o cargo de chefia e assessoramento, referência CAS-1. Na Secretaria de Agricultura (Seagri), Ricardo Ferreira de Azevedo foi exonerado do cargo de referência CAS-2, e Marizan Oliveira da Silva foi nomeado para substituí-lo.

Por fim, na Secretaria da Fazenda (Sefaz), Maria Antonieta de Lima Silva foi nomeada para exercer o cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-6.

VEJA NA ÍNTEGRA

NOMEAÇOES

