Gladson publica novas nomeações e exonerações no Diário Oficial desta quarta-feira

O governo do Acre divulgou, na edição desta quarta-feira (22) do Diário Oficial do Estado, uma série de nomeações, exonerações e alterações de lotação em cargos comissionados e efetivos de diferentes órgãos da administração pública estadual.

Entre as mudanças, está a substituição de cargos em pastas como a Secretaria de Comunicação (Secom), o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/AC), o Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac) e a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). De acordo com as publicações, Anatália de Souza Rodrigues Rôla foi exonerada do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2. Em seu lugar, foi nomeada Rayane Dias da Silva, que passa a exercer a função no Procon/AC.

No Imac, o governo exonerou Agnaldo Jorge Menezes de Souza do cargo de referência CAS-5 e nomeou Marian Cristie Almeida dos Santos para ocupar a função. Já na Secretaria de Comunicação (Secom), Cleiber Estevam Maia Lima foi exonerado do cargo de referência CAS-1, sendo substituído por Cledson Viturino de Mesquita. Na Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), Juliana Kesy Cavalcante Maia deixou o cargo de referência CAS-3, que passa a ser ocupado por Geyson de Oliveira da Silva.

Houve também mudança de lotação da servidora Nívea Maria Azevedo da Silva, que deixa a Secretaria de Turismo e Empreendedorismo (Sete) e passa a atuar na Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (Seasdh), mantendo o mesmo nível de referência, CAS-2. Outra alteração ocorreu na Secretaria de Habitação e Urbanismo (Sehurb), onde Elisson Lima Cerra foi exonerado do cargo de referência CAS-4, sendo nomeada Amanda de Souza Duque Estrada para a função.

Por fim, o Diário Oficial também registrou a exoneração, a pedido, de Deniscleusa Ferreira dos Santos Ribeiro, servidora efetiva da Sesacre, do cargo de Técnica em Hematologia e Hemoterapia, por posse em outro cargo inacumulável.

As mudanças fazem parte da rotina administrativa do governo estadual e entram em vigor a partir da data de publicação no Diário Oficial do Estado do Acre.

VEJA NA ÍNTEGRA

nomeações e exonerações