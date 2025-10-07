07/10/2025
Gladson volta a exonerar e nomear servidores públicos nesta terça-feira; veja lista

Lista foi publicada no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (7)

Na edição do Diário Oficial do Estado desta terça-feira (7), o governador Gladson Cameli voltou a realizar uma série de mudanças no quadro de servidores públicos.

Governador durante entrega do novo prédio do Imac/Foto: ContilNet

As alterações atingem pastas importantes do governo, como as secretarias de Educação e de Agricultura. Além disso, dois agentes socioeducativos do Instituto Socioeducativo do Acre (ISE) foram desligados, ambos a pedido.

Confira as mudanças publicadas:

  • Exonerada: Karine Veiga Jordão, do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-7, nomeada pelo Decreto nº 9.146-P, de 16 de janeiro de 2025.

  • Nomeada: Maria Eleniz de Lima Furtado, para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-7, na Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE).

  • Nomeado: Alan Carlos Costa de Miranda, para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-6, na Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri).

  • Exonerada, a pedido: Eliane Gonçalves da Silva, matrícula nº 9380930-2, do cargo de Apoio Administrativo da SEE, em razão de posse em outro cargo público inacumulável.

  • Exonerado, a pedido: Ricardo da Silva Pessoa, matrícula nº 9630643-1, do cargo de Agente Socioeducativo do ISE.

  • Exonerado, a pedido: Dener Brito Teles, matrícula nº 963261-1, do cargo de Agente Socioeducativo do ISE.

