Gladson volta a exonerar e nomear servidores públicos nesta terça-feira; veja lista

Na edição do Diário Oficial do Estado desta terça-feira (7), o governador Gladson Cameli voltou a realizar uma série de mudanças no quadro de servidores públicos.

As alterações atingem pastas importantes do governo, como as secretarias de Educação e de Agricultura. Além disso, dois agentes socioeducativos do Instituto Socioeducativo do Acre (ISE) foram desligados, ambos a pedido.

Confira as mudanças publicadas: