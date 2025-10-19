Gleici Damasceno se torna influenciadora do Pacto Global da ONU rumo à COP30

A acreana e campeã do Big Brother Brasil 18, Gleici Damasceno, iniciou uma nova fase de sua trajetória como influenciadora de impacto do Programa Pacto Rumo à COP30, iniciativa do Pacto Global da ONU no Brasil. A campanha tem como objetivo ampliar o diálogo sobre a emergência climática e o papel de diferentes setores da sociedade na construção de soluções sustentáveis.

Com o tema “A pauta climática é urgente, mas para quem ela é mais urgente?”, Gleici marcou sua estreia no projeto com um vídeo gravado nas ruas de São Paulo, onde conversou com moradores sobre as percepções em torno das mudanças do clima. Segundo ela, o propósito é aproximar a discussão ambiental do público em geral.

“A COP30, que acontecerá em Belém, não pode ser um debate unilateral, mas uma conversa de todos. É preciso ouvir quem vive a realidade da emergência climática todos os dias”, afirmou a influenciadora.

Prevista para ocorrer em 2025, em Belém, a COP30 reunirá representantes de diversos países para debater medidas de enfrentamento à crise climática. O programa Pacto Rumo à COP30 busca fortalecer a participação de jovens, comunidades tradicionais, empresas e instituições públicas no evento, com ênfase nas demandas da Amazônia.

Natural de Rio Branco (AC) e reconhecida por sua atuação em pautas sociais e ambientais, Gleici destacou que o projeto representa uma oportunidade de valorizar as vozes amazônicas.

“Estamos preparando uma campanha incrível para aprofundar essa discussão e amplificar as vozes que realmente importam”, disse.

Os próximos conteúdos da influenciadora no projeto abordarão temas como justiça climática, desigualdade ambiental e os impactos da crise do clima sobre populações vulneráveis.

A série de vídeos e ações da campanha pode ser acompanhada pelo perfil @pactoglobalonubr nas redes sociais.

Veja vídeo: