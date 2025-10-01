01/10/2025
Goleiro Weverton fica fora da lista de convocados de Carlos Ancelotti mais uma vez

Técnico italiano ainda não convocou goleiro acreano

O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta quarta-feira (1) sua terceira lista de convocados à frente da Seleção Brasileira. Na sede da CBF, no Rio de Janeiro, o treinador divulgou os nomes para os amistosos de outubro contra Coreia do Sul e Japão, que serão realizados nos dias 10 e 14, respectivamente. Entre os destaques, estão o retorno de Vini Jr. e a primeira convocação de Rodrygo pelo treinador, ambos do Real Madrid.

Rodrygo foi elogiado por Ancelotti, que destacou sua versatilidade e importância para a equipe: “Está muito bem. Não joga tanto, mas sempre que entra, rende. Tem ótima condição física, motivação e características técnicas importantes. Pode atuar em todas as posições do ataque e será muito útil para a Seleção”.

Técnico italiano ainda não convocou goleiro brasileiro / Foto: Cesar Greco/Palmeiras

No entanto, novamente o goleiro acreano Weverton, do Palmeiras, não foi convocado pelo treinador, mantendo a ausência do jogador em relação às listas anteriores.

A lista conta com 26 atletas divididos por posição:

Goleiros: Bento (Al-Nassr), Ederson (Fenerbahçe) e Hugo Souza (Corinthians)

Defensores: Caio Henrique (Monaco), Carlos Augusto (Internazionale), Douglas Santos (Zenit), Militão (Real Madrid), Fabricio Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Beraldo (PSG), Vanderson (Monaco) e Wesley (Roma)

Meio-campistas: André (Wolverhampton), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), João Gomes (Wolverhampton), Joelinton (Newcastle) e Paquetá (West Ham)

Atacantes: Estevão (Chelsea), Martinelli (Arsenal), Igor Jesus (Nottingham Forest), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid) e Vini Jr. (Real Madrid)

