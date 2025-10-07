Governo divulga resultado final do Curso de Formação do concurso do ISE; veja os aprovados

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e do Instituto Socioeducativo (ISE/AC), publicou nesta terça-feira (7) o Edital nº 106 Sead/ISE, de 6 de outubro de 2025, com o resultado final do Curso de Formação do concurso público destinado ao provimento de vagas de nível médio e superior no órgão.

O documento apresenta a lista oficial dos candidatos considerados aptos na etapa final do certame, referente ao Edital nº 001 Seplag/ISE, de 4 de outubro de 2021. A relação inclui os nomes dos aprovados para o cargo de Agente Socioeducativo – masculino e feminino, classificados em ordem alfabética.

Entre os homens, foram considerados aptos candidatos como Alcinaides da Costa Santiago Júnior, Andirson Carvalho Vasconcelos, Antonio Ericles Abreu da Rocha, Eduardo dos Santos Silva, Fernando Douglas Alves Trajano, Filipe de Almeida Costa, Francisco Alves Pereira de Oliveira Neto, Gabriel de Lima Chaves, Gleison Nunes Moreira, Jakson de Souza Oliveira, Leandro Rodrigues da Cruz, Mardson Tavares da Silva, Matheus Diógenes Wolter, Rafael Dantas Padrão, Tyago da Silva Moreira, Valber Soares de Oliveira Júnior, Wendel Alexandrino de Sousa, entre outros.

Na lista feminina, constam nomes como Adrine Cunegundes Rego, Caroline Souza de Freitas, Débora Jaiaira Gonçalves da Silva Monteiro, Fabiana Silva de Moura, Laura Pereira de Moura, Liliane Benício de Oliveira Dantas, Marineis Cavalcante da Silva Chaouk, Nadja Rayad da Silva Moreira, Nathiele Alves de Araújo, Suzana Ribeiro Brandão, Thayssa Maciel Freire e Valéria Maciel de Souza.

O edital também informa que os candidatos com matrícula homologada que não aparecem na relação final foram eliminados, por desistência ou desligamento durante o Curso de Formação.

Além disso, foi divulgada a prorrogação da matrícula da candidata Cláudia Neves de Souza, inscrita sob o número 776.071-0, por motivo de gestação, conforme consta no processo SEI nº 0006.016571.00040/2025-32.

O concurso, realizado em parceria com o Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE), é voltado para o fortalecimento do quadro funcional do sistema socioeducativo acreano.

Os candidatos podem obter mais informações sobre o processo seletivo no site www.ibade.org.br, ou por meio dos telefones 0800 668 2175 e (21) 3674-9190, além do e-mail [email protected].

O edital é assinado por Paulo Roberto Correia da Silva, secretário de Estado de Administração, e Mário César Souza de Freitas, presidente do Instituto Socioeducativo.