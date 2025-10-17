Governo do Acre busca liberação de R$ 67 milhões no Mapa para garantir obras no estado

17/10/2025
O governo do Acre intensifica sua articulação em Brasília para assegurar novos investimentos em infraestrutura. Nesta sexta-feira (17), a presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), Sula Ximenes, participou de uma reunião técnica no Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) com o objetivo de avançar na liberação de R$ 67 milhões em recursos destinados à compra de insumos e à continuidade das obras no estado.

Foto: Reprodução

Segundo Sula, a parceria entre o governo do Acre e o Mapa tem sido decisiva para manter o ritmo das ações de melhoria da malha viária e dos ramais em todas as regiões.

“Estamos em tratativas importantes para garantir a liberação dessa emenda de R$ 67 milhões, essencial para assegurar insumos e dar continuidade às obras. Essa é uma determinação do governador Gladson Cameli e conta com o apoio da nossa bancada federal, que tem sido fundamental para destravar investimentos e fortalecer a infraestrutura do Acre”, afirmou.

A emenda, de autoria do deputado federal Zezinho Barbary, do senador Márcio Bittar e do deputado Eduardo Velloso, deverá assegurar o fornecimento de materiais indispensáveis à execução de projetos de pavimentação, recuperação de estradas e manutenção da malha viária em todo o estado.

O encontro também fez parte da agenda de articulações do Deracre junto a órgãos federais, voltada à captação de recursos e ao fortalecimento logístico das atividades produtivas do Acre, especialmente nas áreas rurais.

