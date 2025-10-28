28/10/2025
Universo POP
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. fazem primeira aparição pública após assumirem namoro
Vini Jr. e Virginia deixam hotel juntos após oficializarem namoro nas redes sociais; VÍDEO
Quadro de Oruam é encontrado em mansão de traficante preso em megaoperação; veja vídeo
Com direito a balões e rosas, Vini Jr pede Virgínia em namoro e os dois assumem romance
Ex-RBD Dulce Maria anuncia segunda gravidez e celebra “novo capítulo de amor”
Assumiram! Vini Jr. prepara surpresa romântica e pede Virginia Fonseca em namoro
Casal vence na Justiça direito de registrar filha como Mariana Leão após recusa de cartório em Juiz de Fora
Youtuber Rafael Chocolate é condenado a pagar quase R$ 50 mil a vítimas de pegadinhas
Horóscopo do dia: previsões para os 12 signos nesta terça-feira
Rosalía lança primeiro single de novo disco; conheça “Berghain”

Governo extingue cargo na PGE para criar posto de novo secretário-adjunto; entenda a mudança

De acordo com o secretário, a criação do novo posto atende a uma demanda crescente de gestão na Secretaria de Turismo e Empreendedorismo (Sete)

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O Governo do Estado pretende criar um novo cargo: o de secretário-adjunto de Turismo e Empreendedorismo. A proposta foi encaminhada à Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) em forma de projeto de lei nesta terça-feira (28).

A informação foi confirmada ao ContilNet pelo secretário de Governo, Luiz Calixto, que explicou que a criação do novo posto só foi possível graças à extinção de outro cargo, já existente, na estrutura estadual.

Palácio Rio Branco/Foto: Luis Oliveira/Seop

Segundo ele, a medida respeita os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que impede a criação de novas funções sem a devida compensação orçamentária.

“Na verdade, é um novo cargo, mas que surgiu em razão da extinção de outro. Não se pode criar cargos novos. Então, você anula um — que foi o cargo da Ouvidoria Fundiária do Meio Ambiente — para criar outro”, afirmou Calixto.

O cargo extinto era ocupado pela desembargadora aposentada Eva Evangelista, na Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

De acordo com o secretário, a criação do novo posto atende a uma demanda crescente de gestão na Secretaria de Turismo e Empreendedorismo (Sete).

“É para suprir as necessidades gerenciais da Sete. O volume de trabalho aumentou, e precisamos descentralizar as atividades com o apoio de um adjunto”, completou.

O secretário-adjunto deverá receber salário superior a R$ 30 mil, conforme a faixa remuneratória do cargo.

Questionado sobre quem deve assumir a função, Calixto ressaltou que a escolha caberá ao governador Gladson Cameli.

“Espera-se que seja um técnico, mas essa decisão é, integralmente, do governador Gladson Cameli”, concluiu.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost