15/10/2025
Governo federal autoriza nomeação de mais de 7,7 mil novos servidores em 2025

Medida reforça áreas estratégicas e valoriza o serviço público, com destaque para saúde, meio ambiente, tecnologia e infraestrutura

O governo federal autorizou, em 2025, a nomeação de mais de 7,7 mil novos servidores e servidoras para a administração pública federal. As autorizações foram publicadas em portarias do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e contemplam tanto aprovados do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 1) quanto concursos específicos de carreiras essenciais.

Reprodução

Segundo o MGI, o reforço tem como objetivo reestruturar políticas públicas, ampliar a eficiência do Estado e valorizar o funcionalismo público, sem comprometer o equilíbrio fiscal. Mesmo com as novas contratações, a folha de pagamento do Executivo federal deve representar 2,59% do PIB em 2026, percentual inferior ao registrado em 2022 (2,68%).

Nomeações já começaram

Nos primeiros dias de setembro, o MGI autorizou 1.316 nomeações de aprovados no CPNU 1, reforçando a recomposição da força de trabalho em áreas estratégicas. Entre os cargos autorizados estão:

  • 855 Auditores-Fiscais do Trabalho (AFTs) – responsáveis pelo combate às irregularidades trabalhistas e pela promoção de condições dignas de trabalho em todo o país;

  • 182 Analistas em Tecnologia da Informação (ATIs) – que fortalecem a transformação digital do governo;

  • 279 Analistas de Infraestrutura (AIEs) – voltados ao planejamento e execução de projetos estruturantes de desenvolvimento.

Outras autorizações incluem 500 Peritos Médicos Federais, 350 servidores para o ICMBio, 142 para agências reguladoras, 300 profissionais para a Fiocruz e 215 novos servidores para os ministérios do Planejamento (MPO) e da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

Concurso Nacional Unificado reforça 16 órgãos

Realizado em 2024, o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 1) já possibilitou a nomeação de 4.330 aprovados em cargos sem exigência de curso de formação. Ao todo, 16 órgãos e três agências reguladoras foram contemplados, incluindo:

  • Funai – 502 vagas para proteção dos povos indígenas;

  • Incra – 742 cargos para reforma agrária e regularização fundiária;

  • IBGE – 890 servidores para ampliar a produção de dados;

  • AGU – 400 cargos para reforçar a defesa jurídica da União;

  • MAPA – 440 novos servidores, incluindo auditores e agentes agropecuários.

As nomeações reforçam o compromisso do governo com um Estado inclusivo, inovador e presente em todas as regiões do país.

Transformação do Estado e transparência

As novas contratações fazem parte da agenda de Transformação do Estado, conduzida pelo MGI, que busca modernizar a gestão pública e aprimorar a entrega de serviços à sociedade.

O CPNU representa um marco nesse processo, ao oferecer mais transparência, diversidade e eficiência na seleção de servidores. O MGI também lançou uma plataforma de transparência, onde é possível consultar todos os concursos e nomeações realizadas entre 2017 e 2025, com informações sobre cargos, órgãos e escolaridade exigida.

Em 2026, o governo prevê a autorização de 11.382 vagas adicionais, sendo 3.652 referentes ao CPNU 2, consolidando o novo modelo de ingresso no serviço público federal.

Fonte: Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI)
