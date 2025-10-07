Governo homologa matrículas de candidatos no Curso de Formação do concurso do Detran; veja lista

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AC), publicou nesta segunda-feira (7) a homologação das matrículas dos candidatos aprovados para o Curso de Formação dos cargos de Agente de Autoridade de Trânsito e Examinador de Trânsito.

A medida foi oficializada no Edital nº 040 Sead/Detran, de 6 de outubro de 2025, e integra o concurso público regido pelo Edital nº 001/2024, lançado em abril do ano passado. O curso representa a etapa final do certame, que visa ao provimento de cargos de nível superior no órgão.

De acordo com o edital, as matrículas foram homologadas nos municípios de Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Brasiléia, onde ocorrerá a formação.

Confira a lista completa dos candidatos matriculados:

Agente de Autoridade de Trânsito

Brasiléia

Cruzeiro do Sul

Rio Branco

Examinador de Trânsito

Cruzeiro do Sul

Rio Branco

Com a homologação, as matrículas passam a valer a partir de 7 de outubro de 2025, conforme publicado no Diário Oficial do Estado.

Em caso de dúvidas, os candidatos podem contatar o Instituto AOCP, responsável pela organização do concurso, pelo telefone (44) 3013-4900 ou pelo site www.institutoaocp.org.br.

O documento é assinado por Paulo Roberto Correia da Silva, secretário de Estado de Administração, e Taynara Martins Barbosa, presidente do Detran/AC.