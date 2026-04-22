Interior da igreja abriga pinturas raras e imagens sacras trazidas da Itália pelos Servos de Maria na década de 1920

Fundada em 1910, a Paróquia Nossa Senhora da Conceição, localizada em Sena Madureira, é reconhecida como a igreja mais antiga do estado do Acre. Mais do que um templo religioso, o espaço se tornou um verdadeiro símbolo da formação histórica, cultural e espiritual da região.

Ao longo de mais de um século, a paróquia acompanhou de perto o crescimento do município e a trajetória de seu povo. Em 1920, o local passou a contar com a presença dos Servos de Maria, vindos da Itália, que contribuíram significativamente para fortalecer a fé católica e enriquecer a identidade religiosa local. Até hoje, essa influência pode ser percebida nos detalhes do interior da igreja, que abriga pinturas retratando a vida de São Peregrino, além de imagens sacras de origem italiana.

Com arquitetura simples, porém carregada de significado, o templo atrai não apenas fiéis, mas também visitantes interessados em conhecer um dos principais patrimônios históricos do Acre. O ambiente transmite tranquilidade e convida à reflexão, sendo considerado um importante ponto turístico e cultural da região.

Vale destacar que a história da paróquia também é marcada pela presença do saudoso Padre Paolino, que dedicou 46 anos de sua vida à comunidade. Seu trabalho deixou um legado de fé, solidariedade e compromisso social que ainda hoje é lembrado com carinho pelos moradores.

Visitar a Paróquia Nossa Senhora da Conceição é, acima de tudo, fazer uma viagem no tempo e entender como a fé ajudou a moldar a identidade de Sena Madureira e de todo o povo acreano.

Veja o vídeo: