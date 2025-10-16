16/10/2025
Universo POP
Estreias da semana: ‘Telefone Preto 2’, nova temporada de ‘A Diplomata’ e mais lançamentos imperdíveis
Reação de Neymar após Mavie levar bolada na cabeça durante jogo viraliza nas redes
Virginia Fonseca levanta suspeitas de remoção de tatuagem feita para Zé Felipe
Horóscopo do dia: veja o que os astros reservam para seu signo nesta quinta-feira
Gracyanne Barbosa é assaltada no Rio, tem carro de luxo roubado e se machuca durante ação
Carmo Dalla Vecchia muda o visual após críticas e rebate: “Os cães ladram e a caravana passa”
Freiras Maconheiras: quem são as Sisters of the Valley, o grupo que mistura espiritualidade, cannabis e ativismo na Califórnia
Polícia investiga como “morte suspeita” o falecimento do ator Felipe Selau, ex-Malhação
Kim Kardashian explica ensaio romântico com Justin Bieber aos 16 anos
No Acre, prefeito se veste de Barney para celebrar Semana da Criança; veja fotos

Governo lança Carteira Nacional Docente e promete 2,7 milhões de emissões em todo o país

Documento foi anunciado pelo ministro Camilo Santana e garantirá benefícios e reconhecimento oficial aos professores brasileiros

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou nesta quarta-feira (15), no Rio de Janeiro, o início da emissão da Carteira Nacional Docente, documento oficial que vai identificar professores de todas as redes de ensino do país.

A novidade foi o principal destaque do evento em comemoração ao Dia dos Professores, realizado na Arena Carioca 2, no Parque Olímpico, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Carteira Nacional Docente. — Foto: Gabriel Freitas/ CBN

🎓 Reconhecimento e benefícios para a categoria

A Carteira Nacional Docente faz parte do programa Mais Professores para o Brasil e tem o objetivo de reconhecer e valorizar a profissão, além de facilitar o acesso dos docentes a benefícios legais, como meia-entrada em cinemas, eventos culturais e esportivos, sem necessidade de apresentar contracheques ou documentos complementares.

“Por que o advogado tem a carteirinha dele? Por que o médico tem a carteirinha dele? Por que não criar a carteira da mais importante profissão deste país, que é ser professor?”, afirmou Camilo Santana durante o evento.

O ministro explicou ainda que o novo documento terá validade de 10 anos e será entregue de forma gratuita aos profissionais da educação. A previsão é de 2,7 milhões de carteiras emitidas em todo o país, começando com a entrega simbólica de 1,5 mil unidades no Rio de Janeiro.

💡 Empresas parceiras e selo #TôComProf

O governo também anunciou o selo #TôComProf, voltado a empresas e instituições que desejem oferecer benefícios e descontos exclusivos para os docentes que apresentarem a carteirinha.

Entre os parceiros já confirmados estão bancos públicos, aplicativos de entrega, companhias aéreas, redes de farmácias e fabricantes de eletrônicos. Novas parcerias devem ser anunciadas nos próximos meses.

🏛️ Mais Professores para o Brasil

O evento também marcou o lançamento oficial do programa Mais Professores para o Brasil, aprovado pela Câmara dos Deputados na terça-feira (14) e que agora segue para análise no Senado.

A proposta prevê incentivos à formação continuada, ampliação de bolsas de capacitação e melhoria nas condições de trabalho para educadores de todo o país.

Após a cerimônia, o presidente Lula retornou a Brasília, com embarque previsto para as 13h no Aeroporto Santos Dumont.

Fonte: Ministério da Educação, Agência Brasil e ContilNet Notícias
✍️ Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost