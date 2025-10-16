Governo lança Carteira Nacional Docente e promete 2,7 milhões de emissões em todo o país

O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou nesta quarta-feira (15), no Rio de Janeiro, o início da emissão da Carteira Nacional Docente, documento oficial que vai identificar professores de todas as redes de ensino do país.

A novidade foi o principal destaque do evento em comemoração ao Dia dos Professores, realizado na Arena Carioca 2, no Parque Olímpico, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

🎓 Reconhecimento e benefícios para a categoria

A Carteira Nacional Docente faz parte do programa Mais Professores para o Brasil e tem o objetivo de reconhecer e valorizar a profissão, além de facilitar o acesso dos docentes a benefícios legais, como meia-entrada em cinemas, eventos culturais e esportivos, sem necessidade de apresentar contracheques ou documentos complementares.

“Por que o advogado tem a carteirinha dele? Por que o médico tem a carteirinha dele? Por que não criar a carteira da mais importante profissão deste país, que é ser professor?”, afirmou Camilo Santana durante o evento.

O ministro explicou ainda que o novo documento terá validade de 10 anos e será entregue de forma gratuita aos profissionais da educação. A previsão é de 2,7 milhões de carteiras emitidas em todo o país, começando com a entrega simbólica de 1,5 mil unidades no Rio de Janeiro.

💡 Empresas parceiras e selo #TôComProf

O governo também anunciou o selo #TôComProf, voltado a empresas e instituições que desejem oferecer benefícios e descontos exclusivos para os docentes que apresentarem a carteirinha.

Entre os parceiros já confirmados estão bancos públicos, aplicativos de entrega, companhias aéreas, redes de farmácias e fabricantes de eletrônicos. Novas parcerias devem ser anunciadas nos próximos meses.

🏛️ Mais Professores para o Brasil

O evento também marcou o lançamento oficial do programa Mais Professores para o Brasil, aprovado pela Câmara dos Deputados na terça-feira (14) e que agora segue para análise no Senado.

A proposta prevê incentivos à formação continuada, ampliação de bolsas de capacitação e melhoria nas condições de trabalho para educadores de todo o país.

Após a cerimônia, o presidente Lula retornou a Brasília, com embarque previsto para as 13h no Aeroporto Santos Dumont.

Fonte: Ministério da Educação, Agência Brasil e ContilNet Notícias

✍️ Redigido por ContilNet