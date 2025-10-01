Governo Lula discute habilitação de frigoríficos do Acre para vender carne ao Chile

O Acre pode conquistar, em breve, um espaço ainda maior no mercado internacional de carnes. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, e o presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana, discutiram nesta terça-feira (30) a habilitação de frigoríficos acreanos e rondonienses para exportar ao Chile.

De acordo com o Ministério da Agricultura (Mapa), a iniciativa faz parte da estratégia do Governo Federal de ampliar as oportunidades comerciais do Brasil com foco especial na região amazônica.

Durante a reunião, foram apresentadas ações para melhorar o fluxo de exportações das indústrias acreanas de carne suína e bovina. Entre as medidas estão:

• Reforço do Vigiagro, para ampliar a fiscalização sanitária e garantir a qualidade do produto;

• Sincronismo entre as alfândegas do Brasil e do Peru, agilizando o trânsito de cargas pela rota bioceânica;

• Renovação de certificados sanitários, garantindo mais segurança e eficiência às operações.

Essas medidas dão mais competitividade aos frigoríficos locais e reforçam o papel do Acre como porta de entrada para o Pacífico.

O Mapa ressalta que o Acre ocupa posição estratégica na ligação do Brasil com o Oceano Pacífico, sendo o estado brasileiro mais próximo do Porto de Chancay, no Peru. Essa localização permite que a produção local alcance mercados como Chile, Peru e países da Ásia com mais rapidez e menores custos logísticos.

“Agora reforçamos as exportações pela rota bioceânica via Acre, com Chile, Peru e República Dominicana, além da renovação de certificados sanitários. Também vamos fortalecer o Vigiagro e sincronizar as operações com a alfândega peruana para tornar o processo mais ágil e eficiente”, afirmou o ministro Carlos Fávaro.

Com informações do site Estadão.